https://uz.sputniknews.ru/20220319/kak-tanets-lazgi-izmenilsya-za-tri-tysyachi-let---video-23418580.html
Как танец лазги изменился за три тысячи лет — видео
Как танец лазги изменился за три тысячи лет — видео
Яркий, эмоциональный, насыщенный красками и пластичными движениями - таким видят балет "Лазги" зрители по всему миру. Столичная публика вновь насладилась хореографией национального танца. В этом году впервые.
2022-03-19T09:30+0500
2022-03-19T09:30+0500
2022-03-19T13:41+0500
видео
лазги
балет
ташкент
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В этом году зрители впервые увидели балетную постановку "Лазги — танец Души и Любви" в Ташкенте в ГАБТ им. Алишера Навои. Побывала в театре и съемочная группа Sputnik Узбекистан.Впервые балет был представлен зрителям Узбекистана в начале сентября 2021 года на сцене ГАБТ им. Навои, руководит труппой которого народный артист России, театральный режиссер и продюсер Андрис Лиепа.Автором идеи постановки стала Саида Мирзиёева. Над созданием музыкального шедевра трудилась команда профессионалов со всего мира: немецкий хореограф, балетмейстер Дортмундского балета Рауль Раймондо Ребек, японский сценограф, художница-постановщица Йоко Сеяма.Художником по костюмам для спектакля же является российский дизайнер Фрол Буримский.В 2022 году балет покажут на крупных международных площадках. Российским зрителям балет планируется показать в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и других городах.В конце 2019 года лазги был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Легендарному танцу больше трех тысяч летЧитайте также:Как встретили балет "Лазги" в Дубае >>
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лазги, балет, ташкент, видео
Как танец лазги изменился за три тысячи лет — видео
09:30 19.03.2022 (обновлено: 13:41 19.03.2022) Подписаться на
Яркий, эмоциональный, насыщенный красками и пластичными движениями — таким видят балет "Лазги" зрители по всему миру. Столичная публика вновь насладилась хореографией национального танца. В этом году впервые.
В этом году зрители впервые увидели балетную постановку "Лазги — танец Души и Любви" в Ташкенте в ГАБТ им. Алишера Навои. Побывала в театре и съемочная группа Sputnik Узбекистан.
Впервые балет был представлен
зрителям Узбекистана в начале сентября 2021 года на сцене ГАБТ им. Навои, руководит труппой которого народный артист России, театральный режиссер и продюсер Андрис Лиепа.
Автором идеи постановки стала Саида Мирзиёева. Над созданием музыкального шедевра трудилась команда профессионалов со всего мира: немецкий хореограф, балетмейстер Дортмундского балета Рауль Раймондо Ребек, японский сценограф, художница-постановщица Йоко Сеяма.
Художником по костюмам для спектакля же является российский дизайнер Фрол Буримский.
В 2022 году балет покажут на крупных международных площадках. Российским зрителям балет планируется
показать в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и других городах.
В конце 2019 года лазги был включен
ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Легендарному танцу больше трех тысяч лет