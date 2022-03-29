https://uz.sputniknews.ru/20220329/valentina-matvienko-vstretilas-s-tanziloy-narbaevoy-23643127.html

Валентина Матвиенко встретилась с Танзилой Нарбаевой

Валентина Матвиенко встретилась с Танзилой Нарбаевой

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко обсудила вопросы двустороннего сотрудничества с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой.

2022-03-29T20:40+0500

2022-03-29T20:40+0500

2022-03-29T20:40+0500

общество

валентина матвиенко

танзила нарбаева

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Во вторник, 29 марта в Алматы состоялось очередное заседание Совета Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).В ходе двусторонней встречи с узбекистанской стороной спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила высокий уровень стратегического партнерства и сотрудничества двух стран.Также она высоко оценила инициативу Узбекистана провести торжественное заседание Совета в честь 30-летия со дня образования Организации. Мероприятие должно состояться осенью 2022 года в Ташкенте.Помимо прочего, главы палат парламентов России и Узбекистана обсудили крупные совместные проекты по поддержке русского языка в Узбекистане. Это образовательные программы нацелены на комплексную переподготовку узбекистанских учителей, а также на повышение качества дошкольного образования на русском языке.Матвиенко отметила, что российская сторона приветствует крупные совместные инициативы. Нарбаева, возглавляющая парламентскую делегацию от Узбекистана, в свою очередь, выразила готовность к активизации двустороннего сотрудничества.Кроме этого, Председатель Совета Федерации России отметила важность сохранения общих подходов к истории. Данный вопрос регулярно поднимается в ходе заседаний высших уставных органов СНГ и двусторонних встреч.По заявлению Валентины Матвиенко, в настоящее время идет подготовка совместного учебного пособия Содружества по истории Великой Отечественной войны. Работа должна быть завершена к 80-летию Победы.Соглашение о создании Межпарламентской ассамблеи СНГ было подписано 27 марта 1992 года председателями парламентов России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении.Чуть позже к соглашению присоединились Молдова и Азербайджан.Читайте также: В Ташкенте состоится заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ

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валентина матвиенко, танзила нарбаева