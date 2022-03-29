https://uz.sputniknews.ru/20220329/zaderjan-mujchina-organizovavshiy-petushinye-boi--foto-23638828.html

Задержан мужчина, организовавший петушиные бои — фото

Задержан мужчина, организовавший петушиные бои — фото

В селе Багдадского района правоохранители обнаружили необычное игорное заведение.

2022-03-29T19:20+0500

2022-03-29T19:20+0500

2022-03-29T19:20+0500

происшествия

мужчина

бои

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В Багдадском районе Узбекистана мужчину привлекли к уголовной ответственности за организацию петушиных боев.Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ферганской области.В четверг, 24 марта, сотрудники ОВД задержали гражданина, который организовал в селе Куштегирмон игорное заведение для проведения нелегальных петушиных боев.В ходе оперативного мероприятия правоохранители установили, что подозреваемый привлек к азартным играм двух граждан. Злоумышленник взял с них 25 000 сумов и подготовил площадку для борьбы петухов. Ставку сделали в размере 250 000 сумов.По данному факту следственным отделом при ОВД Багдадского района в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 278, ч. 1 Уголовного кодекса Узбекистана, ведутся следственные действия.Следует отметить, что лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей 278 УК Республики Узбекистан (организация и проведение азартных и иных игр, основанных на риске), наказывается лишением свободы на срок до семи лет.Ранее правоохранители ликвидировали площадку для петушиных боев, расположенную в Юкоричирчикском районе Ташкентской области. В ходе оперативный действий в присутствии понятых у правонарушителя были изъяты 300 тысяч сумов и семь петухов.До этого в Ташкентской области задержали 124 человека, которые присутствовали на петушиных боях в Уртасарайском районе.Читайте также:Только пух летит: гусиные бои в Тульской области

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мужчина, бои