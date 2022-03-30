https://uz.sputniknews.ru/20220330/23669371.html

Дефицит витамина может привести к частичной потере памяти и зрения

Дефицит витамина может привести к частичной потере памяти и зрения

Вы можете начать забывать о делах, важных датах и событиях, которые происходили несколько дней назад. Причина кроется в недостатке этого важного витамина.

2022-03-30T23:00+0500

2022-03-30T23:00+0500

2022-03-30T23:00+0500

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витамины

память

зрение

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Дефицит витамина В12 может спровоцировать частичную потерю памяти и зрения, пишет портал "Доктор Питер" со ссылкой на британское издание Express.Если дефицит достиг серьезных масштабов, у человека может начать снижаться зрение."Существует много типов витаминов группы В, каждый из которых выполняет свою функцию. Так, витамин B12 производит эритроциты и регулирует нервную систему, B6 помогает организму преобразовывать пищу в энергию, а B1 и B2 отвечают за здоровье кожи, волос и ногтей", — рассказал эксперт по уходу за кожей Карл Кристиан.Что мешает усвоению В12Одной из причин дефицита этого витамина может быть алкогольная интоксикация (сопровождающаяся токсическим поражением слизистой оболочки). Всасывание В12 также ухудшают атрофический гастрит, терминальный илеит, тяжелый хронический энтерит, дивертикулез тонкого кишечника, возникновение слепой петли тонкой кишки после операций на ней и болезнь Крона.Где искать витамин В12Чаще всего от дефицита витамина В12 страдают вегетарианцы, так как он содержится в продуктах животного происхождения. Им богаты:Конечно, необходимо заботиться о своем здоровье и помогать организму восполнить дефицит витаминов, но не стоит заниматься самолечением. Определить, чего именно вам не хватает, сможет только врач, внимательно изучив результаты анализов и выслушав ваши жалобы.Читайте также: Болгарский перец поможет сохранить молодость

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витамины, память, зрение