https://uz.sputniknews.ru/20220330/chem-chrevat-dlya-evropy-otkaz-platit-za-gaz-v-rublyax-ekspert-23668218.html

Чем чреват для Европы отказ платить за газ в рублях —эксперт

Чем чреват для Европы отказ платить за газ в рублях —эксперт

По словам эксперта по энергетике, ответ на этот вопрос дают не политики Европы, а промышленники. Он привел в пример ситуацию, которая сложилась в Германии.

2022-03-30T21:00+0500

2022-03-30T21:00+0500

2022-03-30T21:00+0500

россия

европа

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рубль

германия

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Чем чреват для стран Европейского союза отказ платить за российский газ в рублях, рассказал эксперт по энергетике, главный редактор журнала "Геоэнергетика.инфо" Борис Марцинкевич. Он выступил в рамках видеомоста "Санкции Запада и газ за рубли — последствия для мировой экономики" в мультимедийном пресс-центре Sputnik.Основные моменты из выступления эксперта приводят наши коллеги из Sputnik Кыргызстан.Напомним, ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов назвал отказ от российских энергоносителей "самоубийственным" для стран Евросоюза на данном этапе.По его словам, это приведет не только к безработице на конкретных предприятиях, но и к срыву поставок во всех промышленных цепочках.Он добавил, что эксперты отрасли предупреждали политиков Евросоюза, что рано или поздно в секторе случится кризис.На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству перевести расчеты за газ c недружественными странами в рубли. При этом он подчеркнул, что поставки продолжатся в соответствии с действующими контрактами, поскольку Россия дорожит своей репутацией.Первый отчет об исполнении поручения в Кремле ожидают к 31 марта.Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил в понедельник, что страны "Большой семерки" не согласны с требованием России платить за газ в рублях и считают такой шаг "односторонним нарушением контрактов".Комментируя заявление немецкого министра, зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов отметил, что отказ "однозначно приведет к прекращению поставок газа".Читайте также: В Кремле ответили про оплату за газ в рублях и переговоры с Украиной

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