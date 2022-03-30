https://uz.sputniknews.ru/20220330/v-kremle-otvetili-pro-oplatu-za-gaz-v-rublyax-i-peregovory-s-ukrainoy-23659600.html

В Кремле ответили про оплату за газ в рублях и переговоры с Украиной

В Кремле ответили про оплату за газ в рублях и переговоры с Украиной

Оплата российского газа в рублях не начнется 31 марта, заявил Песков.

2022-03-30T16:46+0500

2022-03-30T16:46+0500

2022-03-30T16:52+0500

специальная военная операция россии в донбассе

кремль

дмитрий песков

газ

украина

переговоры

рубль

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Кремле прокомментировали вопрос оплаты за газ в рублях и переговоры с Украиной, передает Sputnik Кыргызстан.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал несколько заявлений про оплату газа в рублях, о Крыме, о переговорах с Украиной, и о призывах "идти до конца".Оплата российского газа в рублях не стартует сразу с 31 марта, этот процесс длительный и займет определенное время. О решениях по переходу на рубли объявят в четверг, поручения президента выполнят в срок, отметил Песков.В переговорах с Украиной положительным моментом является то, что украинская сторона стала хотя бы более ясно излагать письменно те аспекты, которые предлагает. До сих пор российской делегации не удавалось этого добиться. И это позитивный фактор. В остальном — российская сторона не может констатировать чего-то сильно многообещающего, каких-то прорывов. Ещё предстоит весьма и весьма длительная работа, объяснил пресс-секретарь президента.Пушков: почему Россия решила перейти на оплату газа в рубляхО призывах идти до конца на Украине Песков заявил: "никаких Сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно. А главное — здесь не должно быть место эмоциям. Переговорами занимаются профессионалы, нужно доверять им. Позиция российской стороны хороша известна, она логична, имеет прочную подоснову, и эта позиция не менялась".Дмитрий Песков также подчеркнул, что Крым — это часть Российской Федерации, и по Конституции просто невозможно обсуждать ни с кем территориальную целостность России и судьбы российских регионов.Пресс-секретарь Путина также прокомментировал инициативу о создании новой платежной единицы для торговли России с дружественными странами.Ранее сообщалось, что группа экономистов предложила задуматься о создании новой платежной единицы для торговли России с дружественными странами, профильное министерство не исключает этого в будущем.Напомним, президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют.Читайте также:Эксперт оценил, чем грозит отказ Европы платить за газ в рубляхПесков: Россия не будет поставлять газ бесплатно при отказе ЕС платить в рублях

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кремль, дмитрий песков, газ, украина, переговоры, рубль