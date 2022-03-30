https://uz.sputniknews.ru/20220330/gasparyan-otsenil-itogi-peregovorov-rossii-i-ukrainy-v-stambule--video-23648379.html
Гаспарян оценил итоги переговоров России и Украины в Стамбуле — видео
Гаспарян оценил итоги переговоров России и Украины в Стамбуле — видео
Накануне в Турции состоялся очередной раунд переговоров России и Украины. Обсуждения, наконец, сдвинулось с "мертвой точки".
2022-03-30T09:59+0500
2022-03-30T09:59+0500
2022-03-30T09:59+0500
видео
украина
переговоры
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Как отметил помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский, встреча прошла конструктивно. Россия, по его словам, рассмотрит украинские предложения, о них будет доложено президенту Владимиру Путину.Москва также получила письменные предложения от Киева, подтверждающие стремление Украины к нейтральному и безъядерному статусу.Кроме того, Мединский заявил о "двух огромных шагах к миру" с российской стороны. Первый касается постепенной военной деэскалации на киевском и черниговском направлениях. Второй шаг связан с возможностью проведения встречи президентов России и Украины одновременно с тем, как главы МИД обех стран будут подписывать подготовленный договор. Однако до подготовки такого документа еще "нужно пройти очень большой путь", добавил Мединский.Итоги переговоров в интервью Sputnik оценил политолог Армен Гаспарян. Читайте также:
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украина, переговоры, видео
Гаспарян оценил итоги переговоров России и Украины в Стамбуле — видео
Накануне в Турции состоялся очередной раунд переговоров России и Украины.
Как отметил помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский, встреча прошла конструктивно.
Россия, по его словам, рассмотрит украинские предложения, о них будет доложено президенту Владимиру Путину.
Москва также получила письменные предложения от Киева, подтверждающие стремление Украины к нейтральному и безъядерному статусу.
Кроме того, Мединский заявил о "двух огромных шагах к миру" с российской стороны. Первый касается постепенной военной деэскалации на киевском и черниговском направлениях.
Второй шаг связан с возможностью проведения встречи президентов России и Украины одновременно с тем, как главы МИД обех стран будут подписывать подготовленный договор.
Однако до подготовки такого документа еще "нужно пройти очень большой путь", добавил Мединский.
Итоги переговоров в интервью Sputnik оценил политолог Армен Гаспарян.