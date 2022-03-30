https://uz.sputniknews.ru/20220330/gasparyan-otsenil-itogi-peregovorov-rossii-i-ukrainy-v-stambule--video-23648379.html

Гаспарян оценил итоги переговоров России и Украины в Стамбуле — видео

Гаспарян оценил итоги переговоров России и Украины в Стамбуле — видео

Накануне в Турции состоялся очередной раунд переговоров России и Украины. Обсуждения, наконец, сдвинулось с "мертвой точки".

2022-03-30T09:59+0500

2022-03-30T09:59+0500

2022-03-30T09:59+0500

видео

украина

переговоры

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Как отметил помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский, встреча прошла конструктивно. Россия, по его словам, рассмотрит украинские предложения, о них будет доложено президенту Владимиру Путину.Москва также получила письменные предложения от Киева, подтверждающие стремление Украины к нейтральному и безъядерному статусу.Кроме того, Мединский заявил о "двух огромных шагах к миру" с российской стороны. Первый касается постепенной военной деэскалации на киевском и черниговском направлениях. Второй шаг связан с возможностью проведения встречи президентов России и Украины одновременно с тем, как главы МИД обех стран будут подписывать подготовленный договор. Однако до подготовки такого документа еще "нужно пройти очень большой путь", добавил Мединский.Итоги переговоров в интервью Sputnik оценил политолог Армен Гаспарян. Читайте также:

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украина, переговоры, видео