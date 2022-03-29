https://uz.sputniknews.ru/20220329/glavnye-tezisy-medinskogo-po-itogam-peregovorov-rossii-i-ukrainy-v-stambule--video-23637179.html

Главные тезисы Мединского по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле — видео

Главные тезисы Мединского по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле — видео

Руководитель российской делегации Мединский: Россия сделала два шага по деэскалации навстречу Украине.

2022-03-29T18:22+0500

2022-03-29T18:22+0500

2022-03-29T18:22+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

стамбул

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В Стамбуле завершились переговоры представителей Москвы и Киева по урегулированию ситуации на Украине, передает РИА Новости.По словам помощника российского президента Владимира Мединского встреча была конструктивной. "Москва делает два шага навстречу Киеву по деэскалации конфликта", — отметил Мединский.Он подчеркнул, что речь идет о военной и политической составляющих."Переговоры прошли конструктивно. Мы получили предложения со стороны Украины для рассмотрения — понятно сформулированную их позицию по включению в договор. Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время, доложены президенту, и будет дан соответствующий наш ответ", — заявил глава российской делегации.Он уточнил, что Москва с самого начала исходила из того, что встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского будет возможна, когда стороны проработают договор."Предлагаемый формат был следующий — сначала готовится договор, затем договор утверждается переговорщиками, визируется министрами иностранных дел на встрече, после этого обсуждается возможность встречи руководителей государств для подписания этого договора. Это непростой вопрос, тем более, что встреча возможна многосторонняя с участием государств-гарантов мира и безопасности на Украине", — сказал Мединский.Он добавил, что Москва предложила провести переговоры президентов одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел."После сегодняшнего содержательного разговора согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел. Тем более что в момент этого парафирования и рассмотрения деталей договора возможно обсуждение различных политических нюансов и деталей", — заключил руководитель российской делегации Мединский.Встреча делегаций началась в резиденции турецкого лидера Долмабахче в Стамбуле около 11:30 по московскому времени. Сообщения о завершении переговоров информагентства опубликовали в 14:10 мск.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля и в первое время проходили на территории Белоруссии. Десятого марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. С середины марта совещания представителей государств проводятся онлайн в ежедневном режиме.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:В Стамбуле начались российско-украинские переговоры - видеоИтоги третьего раунда: о чем договорились Россия и Украина — видео

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