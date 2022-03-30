https://uz.sputniknews.ru/20220330/lavrov-obsudil-s-umurzakovym-situatsiyu-na-ukraine-23660405.html

Лавров обсудил с Умурзаковым ситуацию на Украине

Лавров обсудил с Умурзаковым ситуацию на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал узбекистанского вице-премьера о ходе специальной военной операции и о переговорах с украинской стороной.

2022-03-30T16:29+0500

2022-03-30T16:29+0500

2022-03-30T16:31+0500

специальная военная операция россии в донбассе

сергей лавров

сардор умурзаков

украина

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ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков во время встречи в Китае обсудили ситуацию на Украине, сообщает РИА Новости.Встреча прошла в китайском городе Туньси, где 31 марта состоится саммит министров иностранных дел в формате стран-соседей Афганистана.Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам российско-узбекистанского взаимодействия, ситуации в Афганистане и мерам по укреплению стабильности и безопасности в регионе.В середине февраля ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также: Главные тезисы Мединского по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле — видео

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сергей лавров, сардор умурзаков, украина