https://uz.sputniknews.ru/20220330/ot-pitstsy-i-do-ukrainy-eto-bayden-vinovat-23657335.html

От пиццы и до Украины: "это Байден виноват"

От пиццы и до Украины: "это Байден виноват"

Происходящее на Украине становится мощным фактором внутренней политической борьбы в США. Вопрос только — в каком смысле и с какими подробностями.

2022-03-30T14:59+0500

2022-03-30T14:59+0500

2022-03-30T14:59+0500

колумнисты

сша

украина

джо байден

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Вот очень эффектный эпизод — беженцы. Известно, что более трех миллионов украинцев уже находятся в странах Евросоюза. США сообщают: мы примем 100 тысяч из них. Но не всех и всяких. Предпочтение будем оказывать журналистам и представителям ЛГБТ.Это сильно. Это почти как известный приказ Бонапарта во время египетского похода, когда на его марширующую армию начала набегать из пустыни вражеская кавалерия: "Ослов и ученых в середину". Но, во-первых, "ослы" — это обоз с амуницией и провиантом (а ученые — сопровождавшие армию египтологи). Во-вторых же, главнокомандующий Джо Байден совсем не Бонапарт и этот тезис в Америке звучит очень громко.Сюжет с беженцами обсуждается так: квота мигрантов на 2022 год — 125 тысяч, причем на европейцев и жителей Центральной Азии, то есть бывших союзников — афганцев, приходится почему-то только десять тысяч. Но теперь квота, получается, удваивается, и давайте посмотрим на всю политику этой администрации по миграции. А можно и так: ребята, а как вы проверите, кто из украинцев действительно из ЛГБТ?Среди российских экспертов давно идет спор: меняется на Западе или нет дико лживая информационная картина освещения ситуации на Украине. Только что во Флориде прошло ежегодное заседание верхушки республиканцев, где вырабатывались основные идеи начинающейся кампании. Они выглядят так: инфляционный кризис, бензиновый кризис и кризис национальной безопасности, то есть Украина. Это не считая миграции и резкого роста преступности в городах.То, что в США называют украинским кризисом, распадается на несколько тезисов пропаганды. На первое место мы поставим такой: сами виноваты, и это не только действия команды Байдена, все предыдущие тоже хороши. Вот публикация, где ключевая часть перечисляет факты, отлично известные в России, но для США — это настоящее открытие. А именно: "только сейчас становится очевидным размах агрессивных акций Пентагона и ЦРУ" на Украине, к которой они относились будто к члену НАТО без членства как такового. Поставки вооружений на три миллиарда долларов с 2014 года, обучение украинских "мастеров спецопераций".И вывод автора: "такое поведение предсказуемо привело к геополитическому взрыву. Чиновники США и НАТО употребили Украину как стратегическую пешку против России, а сейчас кипят от возмущения по поводу решения Москвы отправиться на войну… К сожалению, украинский народ теперь платит кровавую цену за легковерие своих лидеров и шокирующую заносчивость лидеров США".Байден попросил Бога убрать Путина. Ответ не заставит себя ждать >>В России такие строки были бы из серии очевидных, но для США, повторим, это сенсация.Следующий тезис республиканцев нам может не понравиться, но что есть, то есть. А именно: при сильном президенте США никакого украинского кризиса не возникло бы. И Россия, и Китай, и прочие сидели бы и боялись. И только во вторую очередь высказывается мысль, что в таком случае и никакого военного решения не нужно — можно было бы договориться.Джо Байдена жалко. Каждое его слово и движение без пощады атакуется соотечественниками-оппонентами. Не повезло даже куску пиццы, который Байден жевал в Польше, посетив расположение 82-й американской десантной дивизии. Оказывается, в ВС США есть хороший обычай: сначала за стол усаживаются рядовые, потом офицеры, а уж верховный главнокомандующий и подавно должен есть последним. А оголодавший Байден прямо от входа рысью пронесся к коробке с пиццей и ухватил кусок трясущейся рукой.Собственно, всю недавнюю его поездку в Европу называют позором и катастрофой. Жалеют тех сотрудников Белого дома, которым приходится раз за разом объяснять, что на самом деле хотел сказать президент. Третья линия "украинской" атаки на демократов — старательно возрождаемая сейчас республиканцами история с компьютером сына президента Хантера Байдена. Как он забыл его на сервисе, как до "мозгов" компьютера добрались соратники Дональда Трампа — вроде бы отыгранная карта. Но сейчас об этом вновь заговорил весь правый фланг американской политики. Напоминают о том, как вся "империя лжи" — СМИ демократов — делала вид, что этой истории не существует, и рядовой их избиратель мог иметь о "деле забытого компьютера" примерно такое же представление, как о реальном ходе событий на Украине. Приговор: вся эта история — свидетельство жуткой коррумпированности правящей элиты страны и лживости медийных корпораций, пытавшихся ввести цензуру на "дело Хантера".Путин зафиксировал поражение Запада >>Но коррупционные дела Хантера, которые он не стер из своего компьютера перед сервисом, более чем наполовину связаны как раз с Украиной, и для соответствующей части американской аудитории и сама Украина (как минимум ее власть) поэтому символизирует коррупцию и позор.Это означает: на политической арене США сейчас будет обсуждаться вообще все, связанное с делами Хантера на Украине. И сюда неизбежно добавятся данные о том, что, кроме всего прочего, сын президента участвовал в пентагоновских программах работы биолабораторий в этой стране. А сама история уже стала международным скандалом.

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сша, украина, джо байден