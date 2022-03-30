Российское образование в Узбекистане: филиалы каких вузов действуют в стране
© пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"Студенты филиала Российского государственного университета нефти и газа им. Губкина в г. Ташкенте
© пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"
В разных городах республики работают филиалы 14 ведущих российских университетов. В скором времени могут открыться еще несколько, сообщили в Минобразования России.
ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) откроет свой филиал в Узбекистане осенью 2022 года. В новом подразделении будут готовить экономистов, а также специалистов по международным отношениям и страноведению, сообщает пресс-служба Министерства образования России.
Сегодня востребованных специалистов готовят в 14 филиалах российских вузов. В числе университетов, которые уже открыли свои отделения в Узбекистане, ведущие вузы России: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, Московский государственный университет им. M.B. Ломоносова, Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" и другие.
Так Ташкентский филиал НИЯУ МИФИ является кузницей высококвалифицированных инженерно-технических кадров для энергетики Узбекистана.
Как сообщил и.о. директора филиала Юрий Маслов, в настоящее время здесь на 1-3 курсах обучается 226 студентов. В рамках приемной кампании 2023 года филиал может объявить набор абитуриентов на направления подготовки, связанные со сферой ядерной энергетики.
Кроме того, в Узбекистане откроются филиалы Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, Российского государственного гуманитарного университета в городе Самарканде, Московского государственного университета геодезии и картографии.
Новые подразделения в странах СНГ, в том числе и в Узбекистане, планирует открыть и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), сообщил проректор по международной деятельности Дмитрий Арсеньев.
"По этим и другим вопросам мы взаимодействуем с рядом опорных вузов. Среди них - Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова, Андижанский машиностроительный институт, Ташкентский государственный экономический университет, Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, с которыми в настоящее время мы прорабатываем возможности создания совместных сетевых программ в области энергетики и гражданского строительства, и по результатам работы в дальнейшем будет решен вопрос целесообразности открытия филиалов или других совместных образовательных структур", — подчеркнул Дмитрий Арсеньев.
Помимо филиалов российские вузы открывают в Узбекистане Центры российского образования. Такой центр появится на базе Самаркандского государственного университета (СамГУ), который долгое время сотрудничает с Северо-Кавказским федеральным университетом (СКФУ).
"Центр станет площадкой взаимодействия и сотрудничества по широкому спектру направлений. В рамках работы Центра запланированы совместные мероприятия, обмены преподавателями, реализация научных проектов. Для координации этой деятельности на базе СКФУ мы создаем Международный российско-узбекский центр", — рассказал ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.
Узбекистан лидирует по количеству филиалов российский вузов. Также расширяется межвузовская кооперация, в которую вовлечены 115 университетов и институтов России и Узбекистана, регулярно проводятся конференции, реализуются совместные образовательные проекты.
"Мы заинтересованы в реализации новых межвузовских проектов в области подготовки кадров по наиболее востребованным направлениям и специальностям, а также совместных программ по повышению квалификации профессорско-преподавательского состава наших вузов", — заявлял ранее президент Шавкат Мирзиёев.
Также в начале года в Ташкент приезжали 44 специалиста из российских учебных заведений для проведения собеседований с желающими обучаться в России.
С каждым годом количество бюджетных мест для граждан Узбекистана растет. В 2020 году российские вузы предоставляли 228 мест, в 2021-м — уже 430, а в новом учебном году эта цифра будет увеличена почти вдвое.
Читайте также: Какой вклад внесет МГУ в систему образования Узбекистана