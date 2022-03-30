https://uz.sputniknews.ru/20220330/rossiyskoe-obrazovanie-v-uzbekistane-filialy-kakix-vuzov-deystvuyut-v-strane-23659164.html

Российское образование в Узбекистане: филиалы каких вузов действуют в стране

Российское образование в Узбекистане: филиалы каких вузов действуют в стране

В разных городах республики работают филиалы 14 ведущих российских университетов. В скором времени могут открыться еще несколько, сообщили в Минобразования России.

2022-03-30T15:51+0500

2022-03-30T15:51+0500

2022-03-30T15:51+0500

общество

филиал

вузы

высшее образование

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ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) откроет свой филиал в Узбекистане осенью 2022 года. В новом подразделении будут готовить экономистов, а также специалистов по международным отношениям и страноведению, сообщает пресс-служба Министерства образования России.Сегодня востребованных специалистов готовят в 14 филиалах российских вузов. В числе университетов, которые уже открыли свои отделения в Узбекистане, ведущие вузы России: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, Московский государственный университет им. M.B. Ломоносова, Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" и другие.Так Ташкентский филиал НИЯУ МИФИ является кузницей высококвалифицированных инженерно-технических кадров для энергетики Узбекистана.Как сообщил и.о. директора филиала Юрий Маслов, в настоящее время здесь на 1-3 курсах обучается 226 студентов. В рамках приемной кампании 2023 года филиал может объявить набор абитуриентов на направления подготовки, связанные со сферой ядерной энергетики.Кроме того, в Узбекистане откроются филиалы Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, Российского государственного гуманитарного университета в городе Самарканде, Московского государственного университета геодезии и картографии.Новые подразделения в странах СНГ, в том числе и в Узбекистане, планирует открыть и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), сообщил проректор по международной деятельности Дмитрий Арсеньев.Помимо филиалов российские вузы открывают в Узбекистане Центры российского образования. Такой центр появится на базе Самаркандского государственного университета (СамГУ), который долгое время сотрудничает с Северо-Кавказским федеральным университетом (СКФУ).Узбекистан лидирует по количеству филиалов российский вузов. Также расширяется межвузовская кооперация, в которую вовлечены 115 университетов и институтов России и Узбекистана, регулярно проводятся конференции, реализуются совместные образовательные проекты."Мы заинтересованы в реализации новых межвузовских проектов в области подготовки кадров по наиболее востребованным направлениям и специальностям, а также совместных программ по повышению квалификации профессорско-преподавательского состава наших вузов", — заявлял ранее президент Шавкат Мирзиёев.Также в начале года в Ташкент приезжали 44 специалиста из российских учебных заведений для проведения собеседований с желающими обучаться в России.С каждым годом количество бюджетных мест для граждан Узбекистана растет. В 2020 году российские вузы предоставляли 228 мест, в 2021-м — уже 430, а в новом учебном году эта цифра будет увеличена почти вдвое.Читайте также: Какой вклад внесет МГУ в систему образования Узбекистана

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филиал, вузы, высшее образование