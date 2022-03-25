https://uz.sputniknews.ru/20220325/kakoy-vklad-vneset-mgu-v-sistemu-obrazovaniya-uzbekistana-23561027.html

Какой вклад внесет МГУ в систему образования Узбекистана

Какой вклад внесет МГУ в систему образования Узбекистана

Главное об итогах переговоров главы МДО Агриппины Шин и ректора МГУ Виктора Садовничего — в материале.

2022-03-25T16:41+0500

2022-03-25T16:41+0500

2022-03-25T16:43+0500

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Министр дошкольного образования Узбекистана Агриппина Шин и ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий провели переговоры в онлайн-формате.Стороны рассмотрели основные направления сотрудничества и перспективы дальнейшего взаимодействия: подготовку, переподготовку и повышение квалификации педагогических кадров, реализацию программ дополнительного образования МГУ для педагогических и управленческих кадров системы дошкольного образования Узбекистана.Кроме того, участники встречи обсудили проведение совместных фундаментальных и прикладных исследований, научных разработок, перспективы организации конференций и симпозиумов, а также сотрудничество в подготовке научных и научно-педагогических кадров.Узбекистан и Россия объединят свои системы образования — ректор МГУ >>Агриппина Шин подчеркнула, что за 16 лет работы филиала МГУ в Ташкенте было подготовлено множество высококвалифицированных специалистов, которые внесли существенный вклад в развитие независимого Узбекистана.Министр добавила, что в республике сегодня 2,82 миллиона детей дошкольного возраста и, если еще недавно доступ к услугам дошкольного образования имел только каждый пятый ребенок, то теперь охват составляет 71%. Количество детских садов увеличилось в пять раз. Сейчас в стране открыты 27 тысяч детских садов, из них государственных только 6,4 тысячи. В этой сфере заняты 135 тысяч педагогов, повышение качества подготовки которых имеет важное значение для Узбекистана.Стороны подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого планируется задействовать потенциал ташкентского филиала МГУ и совместно с факультетами психологии и педагогического образования реализовывать программы подготовки магистров.Кроме того, планируется запустить отдельные краткосрочные программы повышения квалификации — как в очном формате в Москве или на базе филиала, так и с использованием дистанционных образовательных технологий.Узбекистан лидирует по количеству филиалов российский вузов — сегодня в республике их уже 14, вскоре появятся еще девять.Также расширяется межвузовская кооперация, в которую вовлечены 115 университетов и институтов России и Узбекистана, регулярно проводятся конференции, реализуются совместные образовательные проекты.Также в начале года в Ташкент приезжали 44 специалиста из российских учебных заведений для проведения собеседований с желающими обучаться в России.С каждым годом количество бюджетных мест для граждан Узбекистана растет. В 2020 году российские вузы предоставляли 228 мест, в 2021-м — уже 430, а в новом учебном году эта цифра будет увеличена почти вдвое.Узбекские студенты при поступлении в российские вузы, в основном, выбирают технические, медицинские и IT-специальности.Власти Узбекистана активно поддерживают инициативу по открытию филиалов российских вузов, обеспечивая современными зданиями, оборудованием, компьютерной техникой и лабораториями.Читайте также:

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