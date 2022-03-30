https://uz.sputniknews.ru/20220330/sbornaya-uzbekistana-po-futbolu-vyigrala-navruz-cup-2022-23663842.html

Сборная Узбекистана по футболу выиграла Navruz Cup-2022

Сборная Узбекистана по футболу выиграла Navruz Cup-2022

Три гола сборной Уганды в финальном матче забил Элдор Шомуродов 30.03.2022, Sputnik Узбекистан

2022-03-30T18:03+0500

2022-03-30T18:03+0500

2022-03-30T18:03+0500

спорт

футбол

сборная узбекистана

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ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik. Сборная Узбекистана стала победителем в Кубка Навруза-2022, сообщает РИА Новости."Белые волки" в финальном матче, проходившем 29 марта в Намангане, обыграли команду Уганды со счетом 4:2.Первый гол в ворота угандийцев на 35-й минуте забил Жалолиддин Машарипов. Затем еще трижды поразил ворота соперника Элдор Шомуродов.Таким образом, второе место в турнирной таблице заняла сборная Уганды, а третье – команда Таджикистана, победившая кыргызстанцев со счетом 1:0.Напомним, по итогам 2021 года Ассоциация футбола Узбекистана назвала Шомуродова самым успешным игроком года.Узбекистанец подписал контракт с "Ромой" в августе 2021 года сроком на пять лет. Теперь он играет за "волков" под номером 14.До этого спортсмен был в команде ФК "Дженоа", куда перешел из "Ростова" в 2020-м.Стоимость трансфера футболиста составила 7,5 миллиона евро. В сезоне-2020/2021 узбекский нападающий провел 31 матч в итальянской Серии А, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.Читайте также: Элдор Шомуродов признан лучшим футболистом года в Узбекистане

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футбол, сборная узбекистана