https://uz.sputniknews.ru/20211226/eldor-shomurodov-priznan-luchshim-futbolistom-goda-v-uzbekistane-21947995.html
Элдор Шомуродов признан лучшим футболистом года в Узбекистане
Элдор Шомуродов признан лучшим футболистом года в Узбекистане
Нынешняя победа — вторая в копилке нападающего. Когда в 2019 году Шомуродов выступал за российский "Ростов", он также был назван лучшим игроком года в республике.
2021-12-26T10:37+0500
2021-12-26T10:37+0500
2021-12-26T10:37+0500
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футболист
ассоциация футбола узбекистана
элдор шомуродов
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ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Ассоциация футбола Узбекистана подвела итоги года и назвала самого успешного игрока последних 12 месяцев, опросив журналистов. По результатам, лучшим признан экс-игрок российского клуба "Ростова" и нападающий сборной Узбекистана Элдор Шомуродов, который сейчас играет за итальянскую "Рому".При этом, в Ассоциации отметили, что нынешняя победа — вторая в копилке нападающего. Когда в 2019 году Шомуродов выступал за российский "Ростов", он также был назван лучшим игроком года в республике.Узбекистанец подписал контракт с "Ромой" в августе 2021 года сроком на пять лет. Теперь он играет за "волков" под номером 14.До этого спортсмен был в команде ФК "Дженоа", куда перешел из "Ростова" в 2020-м.Стоимость трансфера футболиста составила 7,5 миллиона евро. В сезоне-2020/2021 узбекский нападающий провел 31 матч в итальянской Серии А, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.Читайте также: Шомуродов дал первое интервью после перехода в новый итальянский клуб — видео >>Одил Ахмедов стал вице-президентом Ассоциации футбола Узбекистана >>
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футболист, ассоциация футбола узбекистана, элдор шомуродов
Элдор Шомуродов признан лучшим футболистом года в Узбекистане
Нынешняя победа — вторая в копилке нападающего. Когда в 2019 году Шомуродов выступал за российский "Ростов", он также был назван лучшим игроком года в республике.
ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Ассоциация футбола Узбекистана подвела итоги года и назвала самого успешного игрока последних 12 месяцев, опросив журналистов.
По результатам, лучшим признан
экс-игрок российского клуба "Ростова" и нападающий сборной Узбекистана Элдор Шомуродов, который сейчас играет за итальянскую "Рому".
При этом, в Ассоциации отметили, что нынешняя победа — вторая в копилке нападающего. Когда в 2019 году Шомуродов выступал за российский "Ростов", он также был назван лучшим игроком года в республике.
Узбекистанец подписал контракт с "Ромой" в августе 2021 года сроком на пять лет. Теперь он играет за "волков" под номером 14.
До этого спортсмен был в команде ФК "Дженоа", куда перешел из "Ростова" в 2020-м.
Стоимость трансфера футболиста составила 7,5 миллиона евро. В сезоне-2020/2021 узбекский нападающий провел 31 матч в итальянской Серии А, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.