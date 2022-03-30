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ТУИТ запустит программу с одним из крупнейших технических вузов России
ТУИТ запустит программу с одним из крупнейших технических вузов России
Программа стартует уже в сентябре этого года. Ее выпускники получат дипломы сразу двух стран – Узбекистана и России. 30.03.2022, Sputnik Узбекистан
2022-03-30T19:02+0500
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ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik.Ташкентский университет информационных технологий (ТУИТ) и Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) создали совместную образовательную программу. Она стартует уже в сентябре текущего года, сообщает Spot.uz.НГТУ – один из крупнейших технических вузов России. В прошлом году университет попал в список лучших молодых университетов мира. Также НГТУ сохраняет позиции в рейтинге лучших вузов мира QS.Студенты, выбравшие программу НГТУ и ТУИТ, смогут получить образование по таким направлениям, как телекоммуникации, информатика, радиотехника, а также телевидение и системы связи. Система обучения предполагает, что они будут учиться два года в Новосибирске, а два – в Ташкенте.Выпускники программы получат два диплома – один российского образца, а другой – узбекистанского.На сегодняшний день в Узбекистане функционируют 14 филиалов российских вузов. Кроме этого, с каждым годом в университетах России растет количество бюджетных мест для граждан Узбекистана. В 2020 году российские вузы предоставляли узбекистанцам 228 мест, в 2021-м — уже 430, а в новом учебном году эта цифра будет увеличена почти вдвое.Читайте также: Российское образование в Узбекистане: филиалы каких вузов действуют в стране
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туит, вуз
ТУИТ запустит программу с одним из крупнейших технических вузов России
Программа стартует уже в сентябре этого года. Ее выпускники получат дипломы сразу двух стран – Узбекистана и России.
ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik
.Ташкентский университет информационных технологий (ТУИТ) и Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) создали совместную образовательную программу. Она стартует уже в сентябре текущего года, сообщает Spot.uz
.
НГТУ – один из крупнейших технических вузов России. В прошлом году университет попал в список лучших молодых университетов мира. Также НГТУ сохраняет позиции в рейтинге лучших вузов мира QS.
Студенты, выбравшие программу НГТУ и ТУИТ, смогут получить образование по таким направлениям, как телекоммуникации, информатика, радиотехника, а также телевидение и системы связи. Система обучения предполагает, что они будут учиться два года в Новосибирске, а два – в Ташкенте.
Выпускники программы получат два диплома – один российского образца, а другой – узбекистанского.
На сегодняшний день в Узбекистане функционируют 14 филиалов российских вузов. Кроме этого, с каждым годом в университетах России растет количество бюджетных мест для граждан Узбекистана. В 2020 году российские вузы предоставляли узбекистанцам 228 мест, в 2021-м — уже 430, а в новом учебном году эта цифра будет увеличена почти вдвое.