https://uz.sputniknews.ru/20220330/uzauto-motors-stala-jertvoy-dezinformatsii--video-23664388.html
UzAuto Motors стала жертвой дезинформации – видео
UzAuto Motors стала жертвой дезинформации – видео
Представители компании обратились к общественности с призывом не верить ложной информации о качестве автомобилей Damas.
2022-03-30T18:25+0500
2022-03-30T18:25+0500
2022-03-30T18:25+0500
общество
uzauto motors
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ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Компания UzAuto Motors отреагировала на ролик об автомобиле Damas, распространившийся в социальных сетях 28 марта.Клип носящий название "Дверца автомобиля Damas отвалилась", собрал в Telegram-каналах множество комментариев пользователей, которые задались вопросом о качестве производимых в республике автомобилей.Как заявили в пресс-службе UzAuto Motors, чтобы установить причину происшествия, компания провела расследование.Чтобы не становиться жертвой фейковых новостей в дальнейшем, компания намерена бороться с дезинформацией в рамках, предусмотренных законом. В частности, UzAuto Motors опирается на статью 40 Кодекса об административной ответственности, согласно которой за клевету и распространение заведомо ложной информации предусмотрен штраф 20-60 БРВ.В прошлом году UzAuto Motors объявила о выпуске новой версии автомобиля Damas.Читайте также: В UzAuto Motors объявили об отсутствии очередей на некоторые модели авто
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
uzauto motors
UzAuto Motors стала жертвой дезинформации – видео
Представители компании обратились к общественности с призывом не верить ложной информации о качестве автомобилей Damas.
ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Компания UzAuto Motors отреагировала на ролик об автомобиле Damas, распространившийся в социальных сетях 28 марта.
Клип носящий название "Дверца автомобиля Damas отвалилась", собрал в Telegram-каналах множество комментариев пользователей, которые задались вопросом о качестве производимых в республике автомобилей.
Как заявили в пресс-службе UzAuto Motors, чтобы установить причину происшествия, компания провела расследование.
"Выяснилось, что автомобиль начал движение с незакрытой дверью и случайно зацепился за бампер автомобиля Nexia, припаркованного на обочине, что и привело к поломке", - сообщают сотрудники пресс-службы.
Чтобы не становиться жертвой фейковых новостей в дальнейшем, компания намерена бороться с дезинформацией в рамках, предусмотренных законом. В частности, UzAuto Motors опирается на статью 40 Кодекса об административной ответственности, согласно которой за клевету и распространение заведомо ложной информации предусмотрен штраф 20-60 БРВ.
В прошлом году UzAuto Motors объявила о выпуске новой версии автомобиля Damas.