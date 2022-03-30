https://uz.sputniknews.ru/20220330/uzauto-motors-stala-jertvoy-dezinformatsii--video-23664388.html

UzAuto Motors стала жертвой дезинформации – видео

UzAuto Motors стала жертвой дезинформации – видео

Представители компании обратились к общественности с призывом не верить ложной информации о качестве автомобилей Damas.

2022-03-30T18:25+0500

2022-03-30T18:25+0500

2022-03-30T18:25+0500

общество

uzauto motors

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ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Компания UzAuto Motors отреагировала на ролик об автомобиле Damas, распространившийся в социальных сетях 28 марта.Клип носящий название "Дверца автомобиля Damas отвалилась", собрал в Telegram-каналах множество комментариев пользователей, которые задались вопросом о качестве производимых в республике автомобилей.Как заявили в пресс-службе UzAuto Motors, чтобы установить причину происшествия, компания провела расследование.Чтобы не становиться жертвой фейковых новостей в дальнейшем, компания намерена бороться с дезинформацией в рамках, предусмотренных законом. В частности, UzAuto Motors опирается на статью 40 Кодекса об административной ответственности, согласно которой за клевету и распространение заведомо ложной информации предусмотрен штраф 20-60 БРВ.В прошлом году UzAuto Motors объявила о выпуске новой версии автомобиля Damas.Читайте также: В UzAuto Motors объявили об отсутствии очередей на некоторые модели авто

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uzauto motors