https://uz.sputniknews.ru/20220318/v-uzauto-motors-obyavili-ob-otsutstvii-ocheredey-na-nekotorye-modeli-avto-23416003.html

В UzAuto Motors объявили об отсутствии очередей на некоторые модели авто

В UzAuto Motors объявили об отсутствии очередей на некоторые модели авто

Автопроизводитель рассказал, сколько машин поступила на продажу в дилерские центры.

2022-03-18T16:06+0500

2022-03-18T16:06+0500

2022-03-18T16:06+0500

общество

nexia

uzauto motors

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В UzAuto Motors заявили, что очередей на приобретение автомобилей марки Nexia в дилерских центрах больше нет.По данным компании, в автосалоны по всей стране отправлено свыше 3 000 машин Chevrolet Nexia. Оплатив покупку, можно сразу забрать свое авто.Напомним, с 3 марта UzAuto Motors подняла цены и теперь Nexia стоит 119,9 миллиона сумов.В конце прошлого года UzAuto Motors объявила о приостановке заявок на ряд моделей, включая Nexia, до 1 февраля 2022 года. Компания объяснила такое решение перебоями в поставках полупроводников и проблемами с перевозкой в портах и на железнодорожных маршрутах. По данным компании, контейнеры с необходимым грузом задерживаются до шести месяцев.Читайте также:Сколько Nexia собрали в 2021 году >>С 1 января отменен сбор за покупку автомобиля >>

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nexia, uzauto motors