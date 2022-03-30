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https://uz.sputniknews.ru/20220330/v-samarkande-otklyuchat-vodu-23643330.html
В Самарканде отключат воду
В Самарканде отключат воду
Отключение связано с профилактическими работами на водозаборе Чупан Ата
2022-03-30T08:28+0500
2022-03-30T08:28+0500
общество
самарканд
вода
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ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik. В Самарканде на два дня отключат холодную воду. Как сообщает пресс-служба "Самарканд сув таъминоти", вода не будет поступать в квартиры горожан с 20.00 30 марта до 23.00 1 апреля.Отключение связано с профилактическими работами на водозаборе Чупан Ата перед весенне-летним сезоном.Воду отключат в следующих районах города: Зарафшон Шох, Термезская, Гулобод, Пенджикентская, С. Айний, Мульён, Лолазор, Навбохчиён, Кул МФЙ, Обсерватория Улугбека, Кир МФЙ, Афросиёб, Шахи Зинда, территория Сиабского рынка, И. Каримова, Дагбитская, Г.Джамшед, Оксарой МФЙ, Ибн Сино, Рудакий, площадь Регистан, Университетский бульвар, А. Джами, М. Кошгарий, Атаходжаева, М. Барака, массив "Саттепо", А. Темура (многоэтажные дома), Гагарина и М. Улугбека (частично), массив "Согдиана", Б.И. Йули, микрорайон А и Б.С. Бухорий, а также прилегающие улицы.Городские власти организуют доставку питьевой воды жителям этих районов.Читайте также: Российский холдинг поможет улучшить водоснабжение в Узбекистане
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самарканд, вода

В Самарканде отключат воду

08:28 30.03.2022
© pexels.com/Nithin PAКрупным планом фото капли воды
Крупным планом фото капли воды - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2022
© pexels.com/Nithin PA
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Отключение связано с профилактическими работами на водозаборе Чупан Ата
ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik. В Самарканде на два дня отключат холодную воду. Как сообщает пресс-служба "Самарканд сув таъминоти", вода не будет поступать в квартиры горожан с 20.00 30 марта до 23.00 1 апреля.
Отключение связано с профилактическими работами на водозаборе Чупан Ата перед весенне-летним сезоном.
Воду отключат в следующих районах города: Зарафшон Шох, Термезская, Гулобод, Пенджикентская, С. Айний, Мульён, Лолазор, Навбохчиён, Кул МФЙ, Обсерватория Улугбека, Кир МФЙ, Афросиёб, Шахи Зинда, территория Сиабского рынка, И. Каримова, Дагбитская, Г.Джамшед, Оксарой МФЙ, Ибн Сино, Рудакий, площадь Регистан, Университетский бульвар, А. Джами, М. Кошгарий, Атаходжаева, М. Барака, массив "Саттепо", А. Темура (многоэтажные дома), Гагарина и М. Улугбека (частично), массив "Согдиана", Б.И. Йули, микрорайон А и Б.С. Бухорий, а также прилегающие улицы.
Городские власти организуют доставку питьевой воды жителям этих районов.
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