https://uz.sputniknews.ru/20220330/v-samarkande-studentka-pokonchila-jizn-samoubiystvom-23667630.html
В Самарканде студентка покончила жизнь самоубийством
В Самарканде студентка покончила жизнь самоубийством
Трагедия произошла 29 марта, правоохранительные органы уже начали расследование.
2022-03-30T20:21+0500
2022-03-30T20:21+0500
2022-03-30T20:21+0500
происшествия
самарканд
самоубийство
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ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik. Студентка Самаркандского государственного университета покончила жизнь самоубийством, выбросившись из окна общежития.Как сообщила пресс-служба Самаркандского государственного университета, конфликтных ситуаций с кем-либо из преподавателей или студентов у погибшей не было. По словам соседки по общежитию, в последнее время девушка часто пребывала в плохом настроении.Правоохранительные органы начали расследование инцидента. Читайте также: В Сырдарье накрыли подпольную "кроличью" майнинг-ферму — видео
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MIA „Rosiya Segodnya“
самарканд, самоубийство
В Самарканде студентка покончила жизнь самоубийством
Трагедия произошла 29 марта, правоохранительные органы уже начали расследование.
ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik. Студентка Самаркандского государственного университета покончила жизнь самоубийством, выбросившись из окна общежития.
Как сообщила пресс-служба Самаркандского государственного университета, конфликтных ситуаций с кем-либо из преподавателей или студентов у погибшей не было.
По словам соседки по общежитию, в последнее время девушка часто пребывала в плохом настроении.
Правоохранительные органы начали расследование инцидента.