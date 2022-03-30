https://uz.sputniknews.ru/20220330/v-samarkande-studentka-pokonchila-jizn-samoubiystvom-23667630.html

В Самарканде студентка покончила жизнь самоубийством

В Самарканде студентка покончила жизнь самоубийством

Трагедия произошла 29 марта, правоохранительные органы уже начали расследование.

2022-03-30T20:21+0500

2022-03-30T20:21+0500

2022-03-30T20:21+0500

происшествия

самарканд

самоубийство

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ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik. Студентка Самаркандского государственного университета покончила жизнь самоубийством, выбросившись из окна общежития.Как сообщила пресс-служба Самаркандского государственного университета, конфликтных ситуаций с кем-либо из преподавателей или студентов у погибшей не было. По словам соседки по общежитию, в последнее время девушка часто пребывала в плохом настроении.Правоохранительные органы начали расследование инцидента. Читайте также: В Сырдарье накрыли подпольную "кроличью" майнинг-ферму — видео

самарканд

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самарканд, самоубийство