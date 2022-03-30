https://uz.sputniknews.ru/20220330/v-uzbekistane-nashli-podpolnuyu-mayning-fermu-zamaskirovannuyu-pod-krolikovodcheskuyu--video-23653582.html
В Сырдарье накрыли подпольную "кроличью" майнинг-ферму — видео
В Сырдарье накрыли подпольную "кроличью" майнинг-ферму — видео
Майнеры смогли заработать $8 млн под предлогом разведения кроликов. Все подробности — в материале.
2022-03-30T13:41+0500
2022-03-30T13:41+0500
2022-03-30T13:50+0500
происшествия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Правоохранители обнаружили в Сырдарьинской области майнинг-ферму с почти 1,5 тысячи аппаратов для нелегальной добычи криптовалюты, сообщает пресс-центр Службы госбезопасности (СГБ) страны.Сотрудники Службы госбезопасности, МВД и Национальной гвардии, в Хавастском районе Сырдарьинской области пресекли деятельность подпольной майнинг-фермы, которая работала под вывеской вымышленной компании по разведению кроликов, отметили в пресс-службе."Иностранное предприятие, зарегистрированное в Ташкенте, арендовало помещение у местного ООО сроком на два года и организовало майнинг-ферму с использованием 1491 комплекта майнинговых устройств и 9280 видеокарт", — сообщили в СГБ.По данным следствия, с августа 2020 года ферма заработала на выпуске криптовалюты 7,7 миллиона долларов.В ходе оперативных мероприятий изъяты аппараты для майнинга, по данному факту возбуждено уголовное дело, добавили в СГБ.Ранее в Сырдарьинской области оперативники изъяли более 3,5 тысячи видов техники крупной майнинговой фермы общей стоимостью 9,2 миллиарда сумов.Организовал незаконную криптоферму узбекистанец совместно с гражданином Кореи. Для эксплуатации техники партнеры украли электричества на 265,2 миллиона сумов.Читайте также:Резиденты Узбекистана смогут проводить торги на криптобиржахВ Узбекистане стало больше криптомошенников: власти нашли решение проблемы
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узбекистан, криптовалюта, добыча, сырдарья
В Сырдарье накрыли подпольную "кроличью" майнинг-ферму — видео
13:41 30.03.2022 (обновлено: 13:50 30.03.2022)
В Сырдарье изъяли почти 1,5 тысячи аппаратов для добычи криптовалюты на подпольной майнинг-ферме.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Правоохранители обнаружили в Сырдарьинской области майнинг-ферму с почти 1,5 тысячи аппаратов для нелегальной добычи криптовалюты, сообщает пресс-центр Службы госбезопасности (СГБ) страны.
Сотрудники Службы госбезопасности, МВД и Национальной гвардии, в Хавастском районе Сырдарьинской области пресекли деятельность подпольной майнинг-фермы, которая работала под вывеской вымышленной компании по разведению кроликов, отметили в пресс-службе.
"Иностранное предприятие, зарегистрированное в Ташкенте, арендовало помещение у местного ООО сроком на два года и организовало майнинг-ферму с использованием 1491 комплекта майнинговых устройств и 9280 видеокарт", — сообщили в СГБ.
По данным следствия, с августа 2020 года ферма заработала на выпуске криптовалюты 7,7 миллиона долларов.
В ходе оперативных мероприятий изъяты аппараты для майнинга, по данному факту возбуждено уголовное дело, добавили в СГБ.
Ранее в Сырдарьинской области оперативники изъяли
более 3,5 тысячи видов техники крупной майнинговой фермы общей стоимостью 9,2 миллиарда сумов.
Организовал незаконную криптоферму узбекистанец совместно с гражданином Кореи. Для эксплуатации техники партнеры украли электричества на 265,2 миллиона сумов.