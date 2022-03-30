https://uz.sputniknews.ru/20220330/v-uzbekistane-nashli-podpolnuyu-mayning-fermu-zamaskirovannuyu-pod-krolikovodcheskuyu--video-23653582.html

В Сырдарье накрыли подпольную "кроличью" майнинг-ферму — видео

В Сырдарье накрыли подпольную "кроличью" майнинг-ферму — видео

Майнеры смогли заработать $8 млн под предлогом разведения кроликов. Все подробности — в материале.

2022-03-30T13:41+0500

2022-03-30T13:41+0500

2022-03-30T13:50+0500

происшествия

узбекистан

криптовалюта

добыча

сырдарья

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Правоохранители обнаружили в Сырдарьинской области майнинг-ферму с почти 1,5 тысячи аппаратов для нелегальной добычи криптовалюты, сообщает пресс-центр Службы госбезопасности (СГБ) страны.Сотрудники Службы госбезопасности, МВД и Национальной гвардии, в Хавастском районе Сырдарьинской области пресекли деятельность подпольной майнинг-фермы, которая работала под вывеской вымышленной компании по разведению кроликов, отметили в пресс-службе."Иностранное предприятие, зарегистрированное в Ташкенте, арендовало помещение у местного ООО сроком на два года и организовало майнинг-ферму с использованием 1491 комплекта майнинговых устройств и 9280 видеокарт", — сообщили в СГБ.По данным следствия, с августа 2020 года ферма заработала на выпуске криптовалюты 7,7 миллиона долларов.В ходе оперативных мероприятий изъяты аппараты для майнинга, по данному факту возбуждено уголовное дело, добавили в СГБ.Ранее в Сырдарьинской области оперативники изъяли более 3,5 тысячи видов техники крупной майнинговой фермы общей стоимостью 9,2 миллиарда сумов.Организовал незаконную криптоферму узбекистанец совместно с гражданином Кореи. Для эксплуатации техники партнеры украли электричества на 265,2 миллиона сумов.Читайте также:Резиденты Узбекистана смогут проводить торги на криптобиржахВ Узбекистане стало больше криптомошенников: власти нашли решение проблемы

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