https://uz.sputniknews.ru/20220330/v-tashkente-vpervye-proydet-forum-po-franchayzingu---23666353.html

В Ташкенте впервые пройдет форум по франчайзингу

В Ташкенте впервые пройдет форум по франчайзингу

Основными спикерами мероприятия станут российские специалисты. Потенциал роста франшизных сетей в Узбекистане составляет как минимум 1800%, считают к экспертной среде.

2022-03-30T19:40+0500

2022-03-30T19:40+0500

2022-03-30T19:40+0500

экономика

ташкент

форум

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ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. В Ташкенте 31 марта состоится первый форум, посвященный франчайзингу – "Uzbekistan Franchising Forum", сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты.Организатором форума выступает Ассоциация франчайзинга Узбекистана. На мероприятии обсудят перспективы франчайзингового рынка Узбекистана, актуальные тренды торговли в пространстве ЕАЭС и возможности вывести узбекские бренды на мировой уровень, отмечают в Ассоциации франчайзинга.По оценкам экспертов объединения, на сегодняшний день потенциал роста франшизных сетей в Узбекистане составляет как минимум 1800%. В связи с этим форум посетят более ста гостей – в их число входят предприниматели Узбекистана, а также эксперты по развитию франшиз, сотрудничающие со странами ЕАЭС.Как сообщили организаторы форума корреспонденту Sputnik Узбекистан, основными спикерами мероприятия станут российские эксперты. Они расскажут об опыте работы с самыми известными брендами России – российским оператором экспресс-доставки документов и грузов "СДЭК", сетью кафе "33 пингвина", сетью пиццерий "Додо Пицца", ростовской компанией "Хлебцы-Молодцы" и другими.Также эксперты форума расскажут о сотрудничестве с международным ритейлом в сегменте масс-маркет.Читайте также: "UZCARD-МИР": какие услуги будут доступны держателям карты в ближайшее время

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