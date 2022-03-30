https://uz.sputniknews.ru/20220330/uzcard-mir-kakie-uslugi-budut-dostupny-derjatelyam-karty-v-blijayshee-vremya-23661861.html
"Uzcard-Мир": какие услуги будут доступны держателям карты в ближайшее время
"Uzcard-Мир": какие услуги будут доступны держателям карты в ближайшее время
Сейчас "Мир" работает над запуском услуг электронной коммерции и онлайн-переводам с карт UZCARD на Мир.
2022-03-30T17:26+0500
2022-03-30T17:26+0500
2022-03-30T17:26+0500
общество
карта
платежная система "мир"
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Какие возможности вскоре предоставит узбекистанцам кобейджинговая карта "Uzcard-Мир", корреспонденту Sputnik на пресс-конференции рассказал начальник отдела по взаимодействию с партнерами из ближнего зарубежья национальной платежной системы "Мир", оператором которой является Александр Щербаков, сотрудник АО "НСПК".По его словам, сейчас прорабатывается возможность отправки денежных средств с российской карты "Мир" на узбекскую карту Uzcard. Обратная операция уже успешно работает, то есть сейчас владельцы российских карт "Мир" могут отправлять денежные переводы на карты "Uzcard-Мир"."Изначально мы внедрили услугу именно по переводам средств из России в Узбекистан, поскольку, по нашим данным, основной поток денежных средств идет именно в этом направлении, от трудовых мигрантов. Но и в обратную сторону скоро также появится возможность пересылать деньги", — пояснил Щербаков.Он добавил, что "Мир" работает сейчас над запуском услуг электронной коммерции и онлайн-переводам с карт UZCARD на Мир.Напомним, в марте текущего года компания UZCARD объявила о выпуске кобейджинговых карт "Uzcard-Мир". На них включена автоматическая конверсия из рублей в сумы и наоборот.Читайте также:"Карточные" туры для россиян в Узбекистан: быть или не бытьКому нужна карта "Uzcard-МИР" и как с ее помощью переводить деньги из России
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карта, платежная система "мир"
"Uzcard-Мир": какие услуги будут доступны держателям карты в ближайшее время
Сейчас "Мир" работает над запуском услуг электронной коммерции и онлайн-переводам с карт UZCARD на Мир.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik.
Какие возможности вскоре предоставит узбекистанцам кобейджинговая карта "Uzcard-Мир", корреспонденту Sputnik
на пресс-конференции рассказал начальник отдела по взаимодействию с партнерами из ближнего зарубежья национальной платежной системы "Мир", оператором которой является Александр Щербаков, сотрудник АО "НСПК".
По его словам, сейчас прорабатывается возможность отправки денежных средств с российской карты "Мир" на узбекскую карту Uzcard. Обратная операция уже успешно работает, то есть сейчас владельцы российских карт "Мир" могут отправлять денежные переводы на карты "Uzcard-Мир".
"Изначально мы внедрили услугу именно по переводам средств из России в Узбекистан, поскольку, по нашим данным, основной поток денежных средств идет именно в этом направлении, от трудовых мигрантов. Но и в обратную сторону скоро также появится возможность пересылать деньги", — пояснил Щербаков.
Он добавил, что "Мир" работает сейчас над запуском услуг электронной коммерции и онлайн-переводам с карт UZCARD на Мир.
Напомним, в марте текущего года компания UZCARD объявила о выпуске кобейджинговых карт "Uzcard-Мир". На них включена автоматическая конверсия из рублей в сумы и наоборот.