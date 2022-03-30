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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220330/vse-bolshe-rossiyan-podderjivayut-spetsoperatsiyu-23661248.html
Все больше россиян поддерживают спецоперацию
Все больше россиян поддерживают спецоперацию
С начала мониторинга ВЦИОМ поддержка военной операции на Украине среди жителей России выросла на 11%.
2022-03-30T17:05+0500
2022-03-30T17:05+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
вциом
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ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik. Решение начать специальную военную операцию на Украине поддерживает все большее количество россиян. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), за проведение спецоперации высказываются 76% опрошенных. С начала мониторинга этот показатель вырос на 11%. Еще около 9% затруднились с ответом. Против операции высказались 15% респондентов, это на 2% меньше, чем неделей ранее.Понимание целей военной операции за три недели не изменились. По мнению 44% опрошенных, цель ее - защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить там военные базы НАТО. Изменение политического курса Украины и очистку ее от нацистов в качестве цели операции назвал 21% (+2% за неделю), защиту жителей Донбасса – 18%. Негативно о целях спецоперации высказались лишь 4% респондентов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Читайте также: Поддержка спецоперации на Украине растет
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украина, вциом

Все больше россиян поддерживают спецоперацию

17:05 30.03.2022
© Fotolia / KenishirotieКрасная отметка в листе опроса
Красная отметка в листе опроса - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2022
© Fotolia / Kenishirotie
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С начала мониторинга ВЦИОМ поддержка военной операции на Украине среди жителей России выросла на 11%.
ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik. Решение начать специальную военную операцию на Украине поддерживает все большее количество россиян.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), за проведение спецоперации высказываются 76% опрошенных. С начала мониторинга этот показатель вырос на 11%.
Еще около 9% затруднились с ответом. Против операции высказались 15% респондентов, это на 2% меньше, чем неделей ранее.
Понимание целей военной операции за три недели не изменились. По мнению 44% опрошенных, цель ее - защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить там военные базы НАТО.
Изменение политического курса Украины и очистку ее от нацистов в качестве цели операции назвал 21% (+2% за неделю), защиту жителей Донбасса – 18%. Негативно о целях спецоперации высказались лишь 4% респондентов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Читайте также: Поддержка спецоперации на Украине растет
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