https://uz.sputniknews.ru/20220330/vse-bolshe-rossiyan-podderjivayut-spetsoperatsiyu-23661248.html

Все больше россиян поддерживают спецоперацию

Все больше россиян поддерживают спецоперацию

С начала мониторинга ВЦИОМ поддержка военной операции на Украине среди жителей России выросла на 11%.

2022-03-30T17:05+0500

2022-03-30T17:05+0500

2022-03-30T17:05+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

вциом

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ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik. Решение начать специальную военную операцию на Украине поддерживает все большее количество россиян. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), за проведение спецоперации высказываются 76% опрошенных. С начала мониторинга этот показатель вырос на 11%. Еще около 9% затруднились с ответом. Против операции высказались 15% респондентов, это на 2% меньше, чем неделей ранее.Понимание целей военной операции за три недели не изменились. По мнению 44% опрошенных, цель ее - защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить там военные базы НАТО. Изменение политического курса Украины и очистку ее от нацистов в качестве цели операции назвал 21% (+2% за неделю), защиту жителей Донбасса – 18%. Негативно о целях спецоперации высказались лишь 4% респондентов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Читайте также: Поддержка спецоперации на Украине растет

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украина, вциом