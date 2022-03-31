https://uz.sputniknews.ru/20220331/musulmane-uzbekistana-gotovyatsya-k-ramadanu-23681188.html

Мусульмане Узбекистана готовятся к Рамадану

Мусульмане Узбекистана готовятся к Рамадану

Специальную молитву "таравих намаз" в мечетях Ташкента будут читать с 1 по 27 апреля.

2022-03-31T17:11+0500

2022-03-31T17:11+0500

2022-03-31T17:11+0500

общество

узбекистан

мусульмане

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ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik. Мусульмане всего мира готовятся к началу священного для всех верующих месяца Рамадан. Начнется он 2 апреля.Уже с 1 апреля в мечетях Ташкента начнут читать специальную молитву – "таравих намаз".В месяц Рамадан, когда был ниспослан Коран, является одним из обязательных условий для истинного мусульманина. В это время верующие в течение светового дня отказываются от пищи, воды, курения.Духовное очищение подразумевает также отказ от сквернословия, сплетен, стремление к добродетели. Это время помощи ближнему. Как отмечают в УМУ, Рамадан дан верующему, чтобы вспомнить о тех, кто голоден, несчастен, лишен самого необходимого. В этот период мусульмане делают добровольные и обязательные пожертвования в пользу бедных.Начало месяца Рамазан определяется согласно лунному календарю, и в текущем году приходится на 2 апреля. С луной и солнцем связано время приема пищи до и разговение после ежедневного поста.Месяц Шавваль, который начнется в начале мая, ознаменует конец поста. Именно поэтому первое число месяца Шавваль - 2 мая будет праздником разговения, Ураза хайит (Ид аль-Фитр). Ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр) выпадет в ночь с 27 на 28 апреля.Читайте также: Духовное управление мусульман объявило дату начала Рамадана

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