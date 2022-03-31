https://uz.sputniknews.ru/20220331/putin-podpisal-ukaz-o-torgovle-gazom-s-nedrujestvennymi-stranami--video-23693149.html
Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами” — видео
Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами” — видео
Новые правила торговли российским газом с недружественными странами начнет действовать уже с 1 апреля. Если условия не будут выполнены — Россия прекратит поставки.
2022-03-31T21:43+0500
2022-03-31T21:43+0500
2022-03-31T21:43+0500
россия
владимир путин
указ
газ
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ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчетов за поставки газа. Об этом глава страны заявил на совещании по авиаотрасли.Согласно документу, недружественные страны с 1 апреля должны будут открыть рублевые счета в российских банках.Если покупатели газа из этих государств не выполнят новые условия, действие нынешних контрактов на поставки голубого топлива будет приостановлено.Путин также отметил, что европейским странам из-за США грозит "деиндустриализация" – покупка дорогого американского СПГ снизит конкурентоспособность компаний из Европы.На заявление Владимира Путина тут же отреагировал рынок. Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в четверг торговались преимущественно в минусе, ниже расчетной цены накануне — 1 387,7 доллара. Однако после слов российского президента стоимость перешла в плюс и ускорила темпы роста — ценовой максимум составляет 1 448,7 доллара за тысячу кубометров.Напомним, 23 марта российский президент Владимир Путин во время совещания с правительством объявил о переходе на рубли в расчетах за поставки газа в "недружественные страны". Центробанку и правительству РФ была поставлена задача определить порядок операций в российской валюте в течение недели.Россия поставляет около 40% потребляемого в Европе газа по "Северному потоку", газотранспортной системе Украины, "Ямалу-Европе" и "Турецкому потоку".Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет заниматься благотворительностью и отправлять в Западную Европу газ бесплатно.
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владимир путин, указ, газ
Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами” — видео
Новые правила торговли российским газом с недружественными странами начнут действовать уже с 1 апреля. Если условия не будут выполнены — Россия прекратит поставки.
ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчетов за поставки газа. Об этом глава страны заявил на совещании по авиаотрасли.
Согласно документу, недружественные страны с 1 апреля должны будут открыть рублевые счета в российских банках.
"Мы предлагаем контрагентам из таких стран (недружественных. — Sputnik) понятную и прозрачную схему: чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года", — сказал Путин.
Если покупатели газа из этих государств не выполнят новые условия, действие нынешних контрактов на поставки голубого топлива будет приостановлено.
"Нам никто ничего бесплатно не продает. И мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены", — подчеркнул президент.
Путин также отметил, что европейским странам из-за США грозит "деиндустриализация" – покупка дорогого американского СПГ снизит конкурентоспособность компаний из Европы.
"На фоне растущих цен на продовольствие бензин, электроэнергию, жилищно-коммунальные услуги, еще и кардинальное снижение уровня жизни граждан. Именно такую цену правящие западные элиты предлагают заплатить людям за свои амбиции и недальновидные действия, как в политике, так и в экономике", — добавил российский лидер.
На заявление Владимира Путина тут же отреагировал рынок. Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в четверг торговались преимущественно в минусе, ниже расчетной цены накануне — 1 387,7 доллара.
Однако после слов российского президента стоимость перешла в плюс и ускорила темпы роста — ценовой максимум составляет 1 448,7 доллара за тысячу кубометров.
Напомним, 23 марта российский президент Владимир Путин во время совещания с правительством объявил о переходе на рубли в расчетах за поставки газа в "недружественные страны". Центробанку и правительству РФ была поставлена задача определить порядок операций в российской валюте в течение недели.
Россия поставляет около 40% потребляемого в Европе газа по "Северному потоку", газотранспортной системе Украины, "Ямалу-Европе" и "Турецкому потоку".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил
, что Россия не будет заниматься благотворительностью и отправлять в Западную Европу газ бесплатно.