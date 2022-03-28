https://uz.sputniknews.ru/20220328/peskov-rossiya-ne-budet-postavlyat-gaz-besplatno-pri-otkaze-es-platit-v-rublyax-23617064.html

Песков: Россия не будет поставлять газ бесплатно при отказе ЕС платить в рублях

Песков: Россия не будет поставлять газ бесплатно при отказе ЕС платить в рублях

В нынешней ситуации Россия не может заниматься всеевропейской благотворительностью.

2022-03-28T18:25+0500

2022-03-28T18:25+0500

2022-03-28T18:25+0500

россия

дмитрий песков

газ

ес

рубль

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ТАШКЕНТ, 28 мар – Sputnik. Российские ведомства и "Газпром" обсуждают детали перевода оплаты за газ для недружественных стран в рубли и в скором времени определят четкие временные рамки. О бесплатных отгрузках при этом речи не идет, отмечает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. Все-таки в нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно", — цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.Ранее 23 марта Владимир Путин заявил, что Россия в наикратчайшие сроки планирует перевести расчеты за поставки газа в европейские страны в рубли. Правительство, Банк России и "Газпром" должны до 31 марта предпринять необходимые меры для выполнения решения президента.Напомним, Россия поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.На фоне спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. Однако негативный эффект от введенных санкций почувствовали сами государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо, что вызвало митинги и забастовки в Греции, Италии и Испании.В США тем временем растут цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет.Читайте также:Пушков: почему Россия решила перейти на оплату газа в рубляхМосква ставит Западу "газовый ультиматум": чем Россия ответила на санкции?

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дмитрий песков, газ, ес, рубль