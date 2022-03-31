https://uz.sputniknews.ru/20220331/stalo-izvestno-kogda-proydet-referendum-o-prisoedinenii-yujnoy-osetii-k-rossii-23673877.html
Южная Осетия проведет референдум о присоединении к России — видео
Южная Осетия проведет референдум о присоединении к России — видео
Официальное заявление сделал президент республики Анатолий Бибилов. Все подробности — в материале.
2022-03-31T11:20+0500
2022-03-31T11:20+0500
2022-03-31T12:05+0500
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президент
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Референдум о присоединении Южной Осетии к России пройдет в республике после выборов президента. Они состоятся 10 апреля. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Анатолия Бибилова Дины Гассиевой."После выборов точно", — заявила она, отметив, что после выборов закончатся все необходимые процедуры.Согласно Конституции Южной Осетии, сначала глава государства должен издать указ о проведении референдума и назначить его дату. После этого голосование может состоятся в любой выходной день в срок от двух до трех месяцев со дня публикации указа.В среду глава Южной Осетии Анатолий Бибилов обратился к нации. Он назвал вековой мечтой и главной стратегической целью осетинского народа вхождение в состав России. Президент отметил, что в ближайшее время власти страны предпримут все необходимые юридические шаги для воссоединения со своей исторической родиной — Россией и организуют всенародное голосование.Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии, Абхазии, 26 августа 2008 года. Этому предшествовало вторжение грузинских войск в Южную Осетию и разрушение части ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей республики, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска и после пяти дней боев вытеснила грузинских военных из региона.Тбилиси отказывается признавать суверенитет республик. Москва не раз заявляла, что признание их независимости отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.Читайте также:Война 08.08.08: кадры из сожженного ЦхинвалаГаспарян: Европа в ужасе от новых требований России по оплате газа — видео
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южная осетия, референдум, республика, президент
Южная Осетия проведет референдум о присоединении к России — видео
11:20 31.03.2022 (обновлено: 12:05 31.03.2022)
Об этом заявил президент республики Анатолий Бибилов. Все подробности — в материале.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Референдум о присоединении Южной Осетии к России пройдет в республике после выборов президента. Они состоятся 10 апреля.
Об этом передает РИА Новости
со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Анатолия Бибилова Дины Гассиевой.
"После выборов точно", — заявила она, отметив, что после выборов закончатся все необходимые процедуры.
Согласно Конституции Южной Осетии, сначала глава государства должен издать указ о проведении референдума и назначить его дату. После этого голосование может состоятся в любой выходной день в срок от двух до трех месяцев со дня публикации указа.
В среду глава Южной Осетии Анатолий Бибилов обратился к нации. Он назвал вековой мечтой и главной стратегической целью осетинского народа вхождение в состав России.
Президент отметил, что в ближайшее время власти страны предпримут все необходимые юридические шаги для воссоединения со своей исторической родиной — Россией и организуют всенародное голосование.
"Я считаю, что объединение с Россией – наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время", — заявил президент Южной Осетии.
Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии, Абхазии, 26 августа 2008 года. Этому предшествовало вторжение грузинских войск в Южную Осетию и разрушение части ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей республики, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска и после пяти дней боев вытеснила грузинских военных из региона.
Тбилиси отказывается признавать суверенитет республик. Москва не раз заявляла, что признание их независимости отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.