https://uz.sputniknews.ru/20220331/gasparyan-evropa-v-ujase-ot-novyx-trebovaniy-rossii-po-oplate-gaza--video-23670661.html

Гаспарян: Европа в ужасе от новых требований России по оплате газа — видео

Гаспарян: Европа в ужасе от новых требований России по оплате газа — видео

Как будет изворачиваться Евросоюз, чтобы не попасть в ловушку собственных санкций, объяснил политолог Армен Гаспарян.

2022-03-31T10:56+0500

2022-03-31T10:56+0500

2022-03-31T10:56+0500

видео

европа

газ

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Европу волнуют новые механизмы оплаты за российский газ. Как отмечают эксперты, требование России производить расчеты за газ в рублях поставило ЕС в тупик. Несмотря на то, что правительства многих стран-членов Евросоюза заявляют, что могут не согласиться на такие условия, последнее слово остается все же за коммерческими структурами. Напомним: Россия поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.Как теперь будет изворачиваться Евросоюз, чтобы не попасть в ловушку собственных санкций, в интервью Sputnik рассказал политолог Армен Гаспарян.Читайте также:

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