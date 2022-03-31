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Гаспарян: Европа в ужасе от новых требований России по оплате газа — видео
Гаспарян: Европа в ужасе от новых требований России по оплате газа — видео
Как будет изворачиваться Евросоюз, чтобы не попасть в ловушку собственных санкций, объяснил политолог Армен Гаспарян.
2022-03-31T10:56+0500
2022-03-31T10:56+0500
2022-03-31T10:56+0500
видео
европа
газ
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Европу волнуют новые механизмы оплаты за российский газ. Как отмечают эксперты, требование России производить расчеты за газ в рублях поставило ЕС в тупик. Несмотря на то, что правительства многих стран-членов Евросоюза заявляют, что могут не согласиться на такие условия, последнее слово остается все же за коммерческими структурами. Напомним: Россия поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.Как теперь будет изворачиваться Евросоюз, чтобы не попасть в ловушку собственных санкций, в интервью Sputnik рассказал политолог Армен Гаспарян.Читайте также:
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европа, газ, видео
Гаспарян: Европа в ужасе от новых требований России по оплате газа — видео
Лидеры европейских стран проводят телефонные переговоры с Путиным. И речь идет вовсе не об Украине.
Европу волнуют новые механизмы оплаты за российский газ.
Как отмечают эксперты, требование России производить расчеты за газ в рублях поставило ЕС в тупик.
Несмотря на то, что правительства многих стран-членов Евросоюза заявляют, что могут не согласиться на такие условия, последнее слово остается все же за коммерческими структурами.
Напомним: Россия поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.
Как теперь будет изворачиваться Евросоюз, чтобы не попасть в ловушку собственных санкций, в интервью Sputnik рассказал политолог Армен Гаспарян.