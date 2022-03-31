https://uz.sputniknews.ru/20220331/uzbekistan-i-indiya-unichtojili-uslovnyx-terroristov-v-xorezmskoy-oblasti-23684250.html
Узбекистан и Индия "уничтожили" условных террористов в Хорезмской области
Узбекистан и Индия "уничтожили" условных террористов в Хорезмской области
Группа индийских военнослужащих прибыла в Ташкент 22 марта. Учения проводились с использованием бронетехники и авиации ВВС Узбекистана.
2022-03-31T16:42+0500
2022-03-31T16:42+0500
2022-03-31T16:42+0500
общество
узбекистан
индия
хорезмская область
террористы
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авиация
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ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik. На полигоне в Хорезмской области Узбекистан завершились совместные узбекско-индийские специально-тактические учения "Дружба-2022".Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны Узбекистана.Группа индийских военнослужащих прибыла в Ташкент 22 марта. В рамках учений военнослужащие двух стран ликвидировали прорыв через границу в пустынной местности боевиков условной террористической группировки. Операция проводилась с использованием бронетехники и авиации ВВС Узбекистана.Очередные совместные учения для военнослужащих двух стран стали уже третьими за последние годы. Первые прошли в ноябре 2019-го на полигоне в Ташкентской области. В марте 2021 года совместные учения "Дружба" состоялись в джунглях индийской провинции Раникнехт.Между тем, военное ведомство Узбекистана активизировало контакты с российскими коллегами на фоне обострения ситуации в Афганистане. В апреле во время визита министра обороны России Сергея Шойгу в Узбекистан была подписана программа стратегического партнерства в военной области на 2021-2025 годы.Военнослужащие двух стран также активно обменивались опытом и навыками в ходе узбекско-российских учений в Сурхандарьинской и Самаркандской областях Узбекистана, стран Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия" в Оренбургской области, а также во время армейских международных игр "АрМИ- 2021".
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узбекистан, индия, хорезмская область, террористы, учения, авиация
Узбекистан и Индия "уничтожили" условных террористов в Хорезмской области
Группа индийских военнослужащих прибыла в Ташкент 22 марта. Учения проводились с использованием бронетехники и авиации ВВС Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik. На полигоне в Хорезмской области Узбекистан завершились совместные узбекско-индийские специально-тактические учения "Дружба-2022".
Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны Узбекистана.
"На военном полигоне "Янгиарык" Северо-Западного военного округа в Хорезмской области завершились совместные специально-тактические учения "Дружба-2022" военных подразделений Узбекистана и Индии", — сказал представитель минобороны.
Группа индийских военнослужащих прибыла в Ташкент 22 марта. В рамках учений военнослужащие двух стран ликвидировали прорыв через границу в пустынной местности боевиков условной террористической группировки. Операция проводилась с использованием бронетехники и авиации ВВС Узбекистана.
Очередные совместные учения для военнослужащих двух стран стали уже третьими за последние годы. Первые прошли в ноябре 2019-го на полигоне в Ташкентской области. В марте 2021 года совместные учения "Дружба" состоялись в джунглях индийской провинции Раникнехт.
Между тем, военное ведомство Узбекистана активизировало контакты с российскими коллегами на фоне обострения ситуации в Афганистане. В апреле во время визита министра обороны России Сергея Шойгу в Узбекистан была подписана
программа стратегического партнерства в военной области на 2021-2025 годы.
Военнослужащие двух стран также активно обменивались опытом и навыками в ходе узбекско-российских учений в Сурхандарьинской и Самаркандской областях Узбекистана, стран Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия" в Оренбургской области, а также во время армейских международных игр "АрМИ- 2021".