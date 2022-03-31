https://uz.sputniknews.ru/20220331/uzbekistan-mojet-nachat-eksport-stroymaterialov-v-rossiyu-23686413.html

Узбекистан может начать экспорт стройматериалов в Россию

Узбекистан может начать экспорт стройматериалов в Россию

Россия обсуждает с Узбекистаном организацию импорта стройматериалов из республики. Также РФ планирует усилить партнерство с такими странами, как Китай, Турция, Индия и Иран.

2022-03-31T18:32+0500

2022-03-31T18:32+0500

2022-03-31T18:32+0500

экономика

узбекистан

экспорт

стройматериалы

китай

турция

индия

иран

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ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik. Узбекистан и Россия прорабатывают вопрос поставки строительных материалов и оборудования из республики в РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российского Минстроя Ирека Файзуллина.Как отмечается, в министерстве прошла встреча с представителями промышленной отрасли Узбекистана, по итогам которой принято решение детально проработать возможности и механизмы такого импорта.Министр отметил, что ведется постоянный мониторинг потребности отрасли в ресурсах.По его словам, Россия также планирует усилить партнерство с такими странами, как Китай, Турция, Индия и Иран.Вопрос о закупках стройматериалов у Узбекистана поднимается не впервые. Некоторое время назад эта тема обсуждалась во время переговоров Ирека Файзуллина и посла Узбекистана в России Ботиржона Асадова.Как отмечалось тогда, совместная работа будет способствовать повышению конкурентоспособности производств, формированию гарантированного долгосрочного рынка строительных материалов и оборудования, а также развитию научных исследований в области разработки новых образцов и технологий.

узбекистан

китай

турция

индия

иран

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узбекистан, экспорт, стройматериалы, китай, турция, индия, иран