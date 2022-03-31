https://uz.sputniknews.ru/20220331/uzbekistan-mojet-nachat-eksport-stroymaterialov-v-rossiyu-23686413.html
Узбекистан может начать экспорт стройматериалов в Россию
Узбекистан может начать экспорт стройматериалов в Россию
Россия обсуждает с Узбекистаном организацию импорта стройматериалов из республики. Также РФ планирует усилить партнерство с такими странами, как Китай, Турция, Индия и Иран.
2022-03-31T18:32+0500
2022-03-31T18:32+0500
2022-03-31T18:32+0500
экономика
узбекистан
экспорт
стройматериалы
китай
турция
индия
иран
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ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik. Узбекистан и Россия прорабатывают вопрос поставки строительных материалов и оборудования из республики в РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российского Минстроя Ирека Файзуллина.Как отмечается, в министерстве прошла встреча с представителями промышленной отрасли Узбекистана, по итогам которой принято решение детально проработать возможности и механизмы такого импорта.Министр отметил, что ведется постоянный мониторинг потребности отрасли в ресурсах.По его словам, Россия также планирует усилить партнерство с такими странами, как Китай, Турция, Индия и Иран.Вопрос о закупках стройматериалов у Узбекистана поднимается не впервые. Некоторое время назад эта тема обсуждалась во время переговоров Ирека Файзуллина и посла Узбекистана в России Ботиржона Асадова.Как отмечалось тогда, совместная работа будет способствовать повышению конкурентоспособности производств, формированию гарантированного долгосрочного рынка строительных материалов и оборудования, а также развитию научных исследований в области разработки новых образцов и технологий.
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узбекистан, экспорт, стройматериалы, китай, турция, индия, иран
Узбекистан может начать экспорт стройматериалов в Россию
Россия обсуждает с Узбекистаном организацию импорта стройматериалов из республики. Также РФ планирует усилить партнерство с такими странами, как Китай, Турция, Индия и Иран.
ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik.
Узбекистан и Россия прорабатывают вопрос поставки строительных материалов и оборудования из республики в РФ, сообщает РИА Новости
со ссылкой на главу российского Минстроя Ирека Файзуллина.
Как отмечается, в министерстве прошла встреча с представителями промышленной отрасли Узбекистана, по итогам которой принято решение детально проработать возможности и механизмы такого импорта.
Министр отметил, что ведется постоянный мониторинг потребности отрасли в ресурсах.
"Что касается строительных материалов, например, цемента или изделий из металла, то отечественные производители покрывают спрос в большом объеме, — сказал Файзуллин.
По его словам, Россия также планирует усилить партнерство с такими странами, как Китай, Турция, Индия и Иран.
Вопрос о закупках стройматериалов у Узбекистана поднимается не впервые. Некоторое время назад эта тема обсуждалась
во время переговоров Ирека Файзуллина и посла Узбекистана в России Ботиржона Асадова.
Как отмечалось тогда, совместная работа будет способствовать повышению конкурентоспособности производств, формированию гарантированного долгосрочного рынка строительных материалов и оборудования, а также развитию научных исследований в области разработки новых образцов и технологий.