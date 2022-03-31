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Узбекистан намерен увеличить поток российских туристов до 1,5 млн человек – видео
Узбекистан намерен увеличить поток российских туристов до 1,5 млн человек – видео
Туристическая отрасль республики ориентируется преимущественно на отдыхающих из СНГ – в частности, на путешественников из России и Казахстана, стало известно в ходе Hotel Business Forum – 2022.
2022-03-31T16:09+0500
2022-03-31T16:09+0500
2022-03-31T16:09+0500
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ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Количество отелей в Узбекистане за последние четыре года выросло в 2,2 раза. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал советник офиса Всемирной туристской организации при Министерстве туризма и культурного наследия Узбекистана Шухрат Исакулов на форуме по развитию сферы гостеприимства Hotel Business Forum - 2022.Если говорит о России, то она представляет собой огромный рынок, что подтверждают цифры, считает Исакулов.Туристы из СНГ приносят весомый доход отрасли гостеприимства Узбекистана, добавил эксперт. "В среднем монетизация российских туристов составляет $635 за одну поездку, из Казахстана - $159, Кыргызстан - $99", - перечисляет он.На данный момент область туризма в Узбекистане пытается адаптироваться под запросы российских туристов, основным предпочтением которых является формат "все включено". В Узбекистане уже анализируют запуск таких туристических продуктов, отмечает Шухрат Исакулов. При этом нужно учитывать и тот факт, что многие российские туристы устали от Турции и Египта, добавляет он.Нotel Business Forum проходит в Ташкенте. Мероприятие организовано Ассоциацией отельеров Узбекистана при поддержке Министерства туризма и культурного наследия.Читайте также: В Ташкенте проходит форум по отельному бизнесу
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узбекистан, туристы, снг
Узбекистан намерен увеличить поток российских туристов до 1,5 млн человек – видео
Туристическая отрасль республики ориентируется преимущественно на отдыхающих из СНГ – в частности, на путешественников из России и Казахстана, стало известно в ходе Hotel Business Forum – 2022.
ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik.
Количество отелей в Узбекистане за последние четыре года выросло в 2,2 раза. Об этом корреспонденту Sputnik
рассказал советник офиса Всемирной туристской организации при Министерстве туризма и культурного наследия Узбекистана Шухрат Исакулов на форуме по развитию сферы гостеприимства Hotel Business Forum - 2022.
"Это крупные и средние отели, в том числе с международными брендами. Все это направлено на то, чтобы мы смогли качественно обслужить иностранных туристов. И в этом плане страны СНГ являются для нас приоритетными", - заявил он.
Если говорит о России, то она представляет собой огромный рынок, что подтверждают цифры, считает Исакулов.
"В 2019 году из России прибыло в Узбекистан 480 тысяч российских туристов. А это лишь 1% выездного туризма из России. Если мы увеличим этот показатель до 3%, в Узбекистане будет 1,5 млн российских туристов", - говорит Шухрат Исакулов.
Туристы из СНГ приносят весомый доход отрасли гостеприимства Узбекистана, добавил эксперт. "В среднем монетизация российских туристов составляет $635 за одну поездку, из Казахстана - $159, Кыргызстан - $99", - перечисляет он.
На данный момент область туризма в Узбекистане пытается адаптироваться под запросы российских туристов, основным предпочтением которых является формат "все включено". В Узбекистане уже анализируют запуск таких туристических продуктов, отмечает Шухрат Исакулов. При этом нужно учитывать и тот факт, что многие российские туристы устали от Турции и Египта, добавляет он.
"Когда выезжают в Узбекистан (российские туристы – Sputnik), мы проводим опросы. Они в восторге от Узбекистана", - охарактеризовал отношение россиян к отдыху в стране Исакулов.
Нotel Business Forum проходит в Ташкенте. Мероприятие организовано Ассоциацией отельеров Узбекистана при поддержке Министерства туризма и культурного наследия.