https://uz.sputniknews.ru/20220331/v-tashkente-proxodit-forum-po-otelnomu-biznesu-23677065.html

В Ташкенте проходит форум по отельному бизнесу

В Ташкенте проходит форум по отельному бизнесу

В рамках форума пройдет церемония награждения Первой национальной премией гостеприимства Узбекистана.

2022-03-31T13:02+0500

2022-03-31T13:02+0500

2022-03-31T13:02+0500

общество

ташкент

форум

отель

бизнес

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ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik. В отеле "Hilton Tashkent City" стартовал II Нotel Business Forum – мероприятие, посвященное развитию сферы гостеприимства в Узбекистане.Форум организован Ассоциацией отельеров Узбекистана при поддержке Министерства туризма и культурного наследия, сообщает корреспондент Sputnik.В рамках мероприятия состоится церемония награждения Первой национальной премией гостеприимства республики.По словам Азамова необходимо и дальше совершенствовать инфраструктуру, повышать качество услуг и квалификацию работников.Узбекистан активно развивает туристическую отрасль и создает условия для темпов роста отрасли. На поддержку субъектов предпринимательства в сфере туризма в прошлом году из госбюджета выделили субсидий на сумму $6,5 млрд.В республике с 1 апреля 2022 года по 1 января 2025 года законодательство устанавливает ставки социального налога в размере 1% для субъектов предпринимательства в сфере общественного питания. Для юридических лиц, оказывающих гостиничные услуги, снизились ставки земельного налога и налога на имущество на 90%.Кроме того, для субъектов предпринимательства, зарегистрированных в туристских зонах районов и городов, налог с оборота установлен в размере 1%.Изменились и общие требования к средствам размещения, теперь каждый отель и гостевой дом обязан оборудовать один номер или более для инвалидов -колясочников, а также обеспечить установку дисплеев и озвучивающих устройств для объявлений, соответствующих потребностям лиц с инвалидностью по слуху и зрению.По инициативе Ассоциации отельеров Узбекистана, сейчас соответствующие органы разрабатывают единые государственные стандарты и классификацию по балльной системе для отелей.Читайте также: Узбекистан участвует в Международном фестивале ремесел Surajkund Mela

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ташкент, форум, отель, бизнес