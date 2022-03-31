https://uz.sputniknews.ru/20220331/v-tashkente-proxodit-forum-po-otelnomu-biznesu-23677065.html
В Ташкенте проходит форум по отельному бизнесу
В Ташкенте проходит форум по отельному бизнесу
В рамках форума пройдет церемония награждения Первой национальной премией гостеприимства Узбекистана.
2022-03-31T13:02+0500
2022-03-31T13:02+0500
2022-03-31T13:02+0500
общество
ташкент
форум
отель
бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/14/17866261_0:337:3041:2047_1920x0_80_0_0_e358dae251f9f81649be09f4868914e3.jpg
ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik. В отеле "Hilton Tashkent City" стартовал II Нotel Business Forum – мероприятие, посвященное развитию сферы гостеприимства в Узбекистане.Форум организован Ассоциацией отельеров Узбекистана при поддержке Министерства туризма и культурного наследия, сообщает корреспондент Sputnik.В рамках мероприятия состоится церемония награждения Первой национальной премией гостеприимства республики.По словам Азамова необходимо и дальше совершенствовать инфраструктуру, повышать качество услуг и квалификацию работников.Узбекистан активно развивает туристическую отрасль и создает условия для темпов роста отрасли. На поддержку субъектов предпринимательства в сфере туризма в прошлом году из госбюджета выделили субсидий на сумму $6,5 млрд.В республике с 1 апреля 2022 года по 1 января 2025 года законодательство устанавливает ставки социального налога в размере 1% для субъектов предпринимательства в сфере общественного питания. Для юридических лиц, оказывающих гостиничные услуги, снизились ставки земельного налога и налога на имущество на 90%.Кроме того, для субъектов предпринимательства, зарегистрированных в туристских зонах районов и городов, налог с оборота установлен в размере 1%.Изменились и общие требования к средствам размещения, теперь каждый отель и гостевой дом обязан оборудовать один номер или более для инвалидов -колясочников, а также обеспечить установку дисплеев и озвучивающих устройств для объявлений, соответствующих потребностям лиц с инвалидностью по слуху и зрению.По инициативе Ассоциации отельеров Узбекистана, сейчас соответствующие органы разрабатывают единые государственные стандарты и классификацию по балльной системе для отелей.Читайте также: Узбекистан участвует в Международном фестивале ремесел Surajkund Mela
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/14/17866261_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_fe2c5281aaef4416a01251266f7f16d6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, форум, отель, бизнес
В Ташкенте проходит форум по отельному бизнесу
В рамках форума пройдет церемония награждения Первой национальной премией гостеприимства Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik. В отеле "Hilton Tashkent City" стартовал II Нotel Business Forum – мероприятие, посвященное развитию сферы гостеприимства в Узбекистане.
Форум организован Ассоциацией отельеров Узбекистана при поддержке Министерства туризма и культурного наследия, сообщает корреспондент Sputnik
.
В рамках мероприятия состоится церемония награждения Первой национальной премией гостеприимства республики.
"В последние годы развитию сферы туризма в Узбекистане уделяется большое внимание на уровне главы государства. Представителям туристического бизнеса, осуществляющим деятельность в этом направлении, предоставляется ряд льгот и преференций", - отметил первый заместитель министра туризма и культурного наследия Улугбек Азамов.
По словам Азамова необходимо и дальше совершенствовать инфраструктуру, повышать качество услуг и квалификацию работников.
Узбекистан активно развивает туристическую отрасль и создает условия для темпов роста отрасли. На поддержку субъектов предпринимательства в сфере туризма в прошлом году из госбюджета выделили субсидий на сумму $6,5 млрд.
Количество отелей и гостевых домов в Узбекистане:
- Мест размещения - 1327 (32 243 номеров)
- Семейных гостевых домов – 2481 (более 21,3 тысяч мест),
- Хостелов – 384 (12,6 мест).
В республике с 1 апреля 2022 года по 1 января 2025 года законодательство устанавливает ставки социального налога в размере 1% для субъектов предпринимательства в сфере общественного питания. Для юридических лиц, оказывающих гостиничные услуги, снизились ставки земельного налога и налога на имущество на 90%.
Кроме того, для субъектов предпринимательства, зарегистрированных в туристских зонах районов и городов, налог с оборота установлен в размере 1%.
Изменились и общие требования к средствам размещения, теперь каждый отель и гостевой дом обязан оборудовать один номер или более для инвалидов -колясочников, а также обеспечить установку дисплеев и озвучивающих устройств для объявлений, соответствующих потребностям лиц с инвалидностью по слуху и зрению.
По инициативе Ассоциации отельеров Узбекистана, сейчас соответствующие органы разрабатывают единые государственные стандарты и классификацию по балльной системе для отелей.