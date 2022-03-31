https://uz.sputniknews.ru/20220331/uzbekistan-primet-uchastie-v-peterburgskom-ekonomicheskom-forume-23690071.html

Узбекистан примет участие в Петербургском экономическом форуме

Узбекистан примет участие в Петербургском экономическом форуме

Приглашение на ПМЭФ-2022 уже приняли 69 стран ближнего и дальнего зарубежья

2022-03-31T19:11+0500

2022-03-31T19:11+0500

2022-03-31T19:11+0500

россия

экономический форум в санкт-петербурге

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik. Узбекистан подтвердил свое участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2022 году.Приглашение на мероприятие направлено иностранным участникам из более чем 190 стран. Приняли приглашение на данный момент 69 государств, сообщает РИА Новости со ссылкой на фонд "Росконгресс". Среди них представители США, Великобритании, Германии, Франции, Японии, Китая. Из стран ближнего зарубежья – Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и другие страны.По словам советника президента России Антона Кобякова, форум ежегодно принимает представителей из более чем 140 стран, и этот год не станет исключением, так как динамика по подтверждениям участия в форуме сопоставима с прошлым годом."Уверен, ПМЭФ в полной мере продемонстрирует новые возможности в новом мире, поскольку ежегодно объединяет, кроме органов государственной власти, крупные компании и госкорпорации, представителей малого и среднего бизнеса, учреждения культуры, талантливую молодежь и НКО, всех их объединяет пространство доверия, в рамках которого они находят точки соприкосновения", - отметил он.В 2021 году представители Узбекистана также принимали участие в Петербургском форуме. По итогам участия председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Адхам Икрамов сказал, что представителям республики было полезно и интересно перенять опыт российских коллег. Делегация подписала соглашение о сотрудничестве с фондом "Росконгресс" - организатором форуме, а также обсудила взаимные проекты с руководством Ленинградской области.Читайте также: По итогам ПМЭФ-2021 - поиск работы в ЕАЭС стал проще

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экономический форум в санкт-петербурге, узбекистан