https://uz.sputniknews.ru/20220331/v-nok-sozdali-organ-dlya-zaschity-prav-sportsmenov-23688713.html

В НОК создали орган для защиты прав спортсменов

В НОК создали орган для защиты прав спортсменов

Выборный орган станет посредником между спортсменом и руководством олимпийского комитета

2022-03-31T20:07+0500

2022-03-31T20:07+0500

2022-03-31T20:07+0500

спорт

национальный олимпийский комитет узбекистана

спортсмен

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ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik.Специальная Комиссия спортсменов появилась в структуре Национального олимпийского комитета (НОК). Ее задача – защищать права узбекистанских спортсменов на международной арене, сообщает пресс-служба ведомства.Выборы членов нового органа прошли 30 марта. По регламенту Международного олимпийского комитета, комиссия должна состоять из 5 или 7 спортсменов, участвовавших в любых трех последних Олимпийских играх.В состав комиссии вошли:Члены Комиссии выбрали Дмитрия Шокина своим руководителем. Его заместителями стали Оксана Чусовитина и Бекзод Абдурахманов.Зайнаб Дайибекова будет представителем Комиссии на заседаниях Исполнительного комитета НОК, а Светлана Радзивил и Комилжон Тухтаев - в Генеральной ассамблее Национального олимпийского комитета.Помимо защиты прав узбекских спортсменов на международной арене, Комиссия будет продвигать олимпийское движение в республике.Читайте также: Глава НОК ушел в отставку

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национальный олимпийский комитет узбекистана, спортсмен