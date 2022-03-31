https://uz.sputniknews.ru/20220331/v-nok-sozdali-organ-dlya-zaschity-prav-sportsmenov-23688713.html
В НОК создали орган для защиты прав спортсменов
В НОК создали орган для защиты прав спортсменов
Выборный орган станет посредником между спортсменом и руководством олимпийского комитета
2022-03-31T20:07+0500
2022-03-31T20:07+0500
2022-03-31T20:07+0500
спорт
национальный олимпийский комитет узбекистана
спортсмен
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ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik.Специальная Комиссия спортсменов появилась в структуре Национального олимпийского комитета (НОК). Ее задача – защищать права узбекистанских спортсменов на международной арене, сообщает пресс-служба ведомства.Выборы членов нового органа прошли 30 марта. По регламенту Международного олимпийского комитета, комиссия должна состоять из 5 или 7 спортсменов, участвовавших в любых трех последних Олимпийских играх.В состав комиссии вошли:Члены Комиссии выбрали Дмитрия Шокина своим руководителем. Его заместителями стали Оксана Чусовитина и Бекзод Абдурахманов.Зайнаб Дайибекова будет представителем Комиссии на заседаниях Исполнительного комитета НОК, а Светлана Радзивил и Комилжон Тухтаев - в Генеральной ассамблее Национального олимпийского комитета.Помимо защиты прав узбекских спортсменов на международной арене, Комиссия будет продвигать олимпийское движение в республике.Читайте также: Глава НОК ушел в отставку
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MIA „Rosiya Segodnya“
национальный олимпийский комитет узбекистана, спортсмен
В НОК создали орган для защиты прав спортсменов
Выборный орган станет посредником между спортсменом и руководством олимпийского комитета.
ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik.
Специальная Комиссия спортсменов появилась в структуре Национального олимпийского комитета (НОК). Ее задача – защищать права узбекистанских спортсменов на международной арене, сообщает пресс-служба
ведомства.
Выборы членов нового органа прошли 30 марта. По регламенту Международного олимпийского комитета, комиссия должна состоять из 5 или 7 спортсменов, участвовавших в любых трех последних Олимпийских играх.
Оксана Чусовитина (спортивная гимнастика),
Дмитрий Шокин (тхэквондо),
Бекзод Абдурахманов (вольная борьба),
Зайнаб Дайибекова (фехтование),
Светлана Радзивил (лёгкая атлетика)
Комилжон Тухтаев (горнолыжный спорт).
Члены Комиссии выбрали Дмитрия Шокина своим руководителем. Его заместителями стали Оксана Чусовитина и Бекзод Абдурахманов.
Зайнаб Дайибекова будет представителем Комиссии на заседаниях Исполнительного комитета НОК, а Светлана Радзивил и Комилжон Тухтаев - в Генеральной ассамблее Национального олимпийского комитета.
Помимо защиты прав узбекских спортсменов на международной арене, Комиссия будет продвигать олимпийское движение в республике.