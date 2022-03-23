https://uz.sputniknews.ru/20220323/uzbekistan-uchastvuet-v-mejdunarodnom-festivale-remesel-surajkund-mela--23506519.html

Узбекистан участвует в Международном фестивале ремесел Surajkund Mela

Узбекистан участвует в Международном фестивале ремесел Surajkund Mela

Ежегодно на фестивале демонстрируют свое мастерство ремесленники из разных стран.

2022-03-23T15:11+0500

2022-03-23T15:11+0500

2022-03-23T15:11+0500

культура

узбекистан

фестиваль

ремесленники

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Индии проходит 34-й ежегодный Международный фестиваль традиционных ремесел "Сурайкунд Мела", в котором принимает участие делегация из Узбекистана.Об этом сообщили в пресс-службе Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана.Представители министерства республики будут находится на мероприятии в городе Харьяна с 19 марта по 4 апреля.Каждый год на фестиваль приезжают ремесленники из всех областей Индии, иностранные делегации из порядка 50 стран, а также более 1,5 млн туристов и местных жителей. Узбекистан на культурном соревновании представляли в этом году ремесленники, народные артисты и танцоры, вызывая восхищение у местных жителей и туристов.В одном из павильонов оборудовали уголок узбекского туризма с участием представителей Министерства туризма и культурного наследия и Узбекско-индийской ассоциации туризма. В рамках фестиваля министерство провело несколько встреч с предпринимателями и инвесторами в сфере туризма Индии.Surajkund Mela – один из крупнейших ремесленных фестивалей в мире, который дает возможность показать народные промыслы, национальную кухню, а также образцы народного творчества разных стран мира.Читайте также:Ташкент празднует Навруз - видеоФестиваль шашлыков впервые пройдет в Самарканде

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