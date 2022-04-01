https://uz.sputniknews.ru/20220401/abdulla-aripov-obsudil-perspektivy-sotrudnichestva-s-premer-ministrom-kyrgyzstana-23717052.html
Абдулла Арипов обсудил перспективы сотрудничества с премьер-министром Кыргызстана
Абдулла Арипов обсудил перспективы сотрудничества с премьер-министром Кыргызстана
Премьер-министр Узбекистана и его кыргызский коллега обсудили состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества двух государств.
2022-04-01T19:16+0500
2022-04-01T19:16+0500
2022-04-01T19:16+0500
политика
премьер-министр
узбекистан
кыргызстан
абдулла абдулла
сотрудничество
визит премьер-министра узбекистана абдуллы арипова в кыргызстан
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В ходе состоявшейся встречи Абдулла Арипов и Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в сфере энергетики, сельского хозяйства, транспорта и приграничной торговли. Об этом сообщает Кабинет министров Кыргызстана.Жапаров отметил, что Узбекистан является для Кыргызстана надежным соседом, стратегическим партнером и братским государством.Он выразил благодарность руководству Узбекистана за строительство школ в селах Самаркандек и Маргун Баткенской области, а также проведение реконструкции здания Ошского государственного академического узбекского музыкально-драматического театра имени Бабура.Премьер-министр Узбекистана, в свою очередь, выразил признательность за теплый прием и особо выделил тот факт, что государства активно развивают промышленную кооперацию, реализуют значимые совместные проекты в сфере энергетики, транспорта и логистики.Также Арипов и Жапаров обсудили вопросы строительства дороги Иркештам – Дароот-Коргон – Уч-Коргон и логистического центра приграничной торговли в городе Кызыл-Кия.Кроме этого, делегации обеих стран рассмотрели конкретные аспекты реализации совместных инфраструктурных проектов. Для этих целей решено было использовать потенциал Узбекско-Кыргызского фонда развития.Участники встречи подчеркнули заинтересованность и готовность расширить межгосударственное сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах.Читайте также:
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премьер-министр, узбекистан, кыргызстан, абдулла абдулла, сотрудничество, визит премьер-министра узбекистана абдуллы арипова в кыргызстан
Абдулла Арипов обсудил перспективы сотрудничества с премьер-министром Кыргызстана
Премьер-министр Узбекистана и его кыргызский коллега обсудили состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества в различных сферах между двумя государствами.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik.
В ходе состоявшейся встречи Абдулла Арипов и Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в сфере энергетики, сельского хозяйства, транспорта и приграничной торговли. Об этом сообщает Кабинет министров Кыргызстана
.
Жапаров отметил, что Узбекистан является для Кыргызстана надежным соседом, стратегическим партнером и братским государством.
Он выразил благодарность руководству Узбекистана за строительство школ в селах Самаркандек и Маргун Баткенской области, а также проведение реконструкции здания Ошского государственного академического узбекского музыкально-драматического театра имени Бабура.
"Данные решения братской узбекской стороны являются ярким подтверждением дружбы между нашими народами", - заявил Акылбек Жапаров.
Премьер-министр Узбекистана, в свою очередь, выразил признательность за теплый прием и особо выделил тот факт, что государства активно развивают промышленную кооперацию, реализуют значимые совместные проекты в сфере энергетики, транспорта и логистики.
Также Арипов и Жапаров обсудили вопросы строительства дороги Иркештам – Дароот-Коргон – Уч-Коргон и логистического центра приграничной торговли в городе Кызыл-Кия.
Кроме этого, делегации обеих стран рассмотрели конкретные аспекты реализации совместных инфраструктурных проектов. Для этих целей решено было использовать потенциал Узбекско-Кыргызского фонда развития.
Участники встречи подчеркнули заинтересованность и готовность расширить межгосударственное сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах.