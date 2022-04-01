https://uz.sputniknews.ru/20220401/kakim-budet-ramadan-v-mechetyax-moskvy-23699612.html
Каким будет Рамадан в мечетях Москвы
Каким будет Рамадан в мечетях Москвы
В этом году Рамадан начнется 2 апреля, а закончится 1 мая. Как его отметят в российской столице, читайте в материале.
2022-04-01T10:31+0500
2022-04-01T10:31+0500
2022-04-01T10:36+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В этом году мечети Москвы в месяц мусульманского поста Рамадан будут работать без ограничений. Об этом сообщил муфтий столицы Ильдар Аляутдинов.Ранее мэр Сергей Собянин отменил все ограничения, связанные с коронавирусом. Данное решение затронуло в том числе правила посещения московских мечетей. В связи с этим, заполняемость исламских святынь ожидается максимальной, подчеркнул муфтий. Однако то, что ограничительные меры и требование по соблюдению социальной дистанции отменили, не означает, что "верующие должны забывать о необходимых профилактических мерах", добавил муфтий. По его словам, 2 апреля на территории мечети на Поклонной горе состоится открытие культурно-просветительского проекта "Шатер Рамадана". В ближайшие недели там будут проводится коллективные ифтары (вечерние разговения) и молитвы. В этом году Рамадан начнется 2 апреля, а закончится 1 мая. Ураза хайит придется на 2 мая. Ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр) выпадет в ночь с 27 на 28 апреля.Напомним: Рамадан — девятый месяц мусульманского календаря. В этот месяц мусульмане постятся в светлое время суток от начала утренних сумерек до захода солнца, а по окончании месяца отмечают праздник Ураза-хайит (Ид аль-Фитр).Читайте также:Мусульмане готовятся к Рамадану >>
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мечеть, москва
Каким будет Рамадан в мечетях Москвы
10:31 01.04.2022 (обновлено: 10:36 01.04.2022)
В этом году Рамадан начнется 2 апреля, а закончится 1 мая. Как его отметят в российской столице, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В этом году мечети Москвы в месяц мусульманского поста Рамадан будут работать без ограничений.
Об этом сообщил муфтий столицы Ильдар Аляутдинов.
Ранее мэр Сергей Собянин отменил все ограничения, связанные с коронавирусом. Данное решение затронуло в том числе правила посещения московских мечетей.
В связи с этим, заполняемость исламских святынь ожидается максимальной, подчеркнул муфтий.
"В отличие от прошлых двух лет ожидается максимальная заполняемость как мечетей, так и организуемых духовными организациями массовых публичных мероприятий, например, благотворительного проекта "Шатер Рамадана" на Поклонной горе", — подчеркнул Аляутдинов.
Однако то, что ограничительные меры и требование по соблюдению социальной дистанции отменили, не означает, что "верующие должны забывать о необходимых профилактических мерах", добавил муфтий.
По его словам, 2 апреля на территории мечети на Поклонной горе состоится открытие культурно-просветительского проекта "Шатер Рамадана".
В ближайшие недели там будут проводится коллективные ифтары (вечерние разговения) и молитвы.
В этом году Рамадан начнется 2 апреля, а закончится 1 мая. Ураза хайит придется на 2 мая. Ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр) выпадет в ночь с 27 на 28 апреля.
Напомним: Рамадан — девятый месяц мусульманского календаря. В этот месяц мусульмане постятся в светлое время суток от начала утренних сумерек до захода солнца, а по окончании месяца отмечают праздник Ураза-хайит (Ид аль-Фитр).