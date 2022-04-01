https://uz.sputniknews.ru/20220401/na-ukraine-natsistov-net-rossiya-i-zapad-znayut-i-pomnyat-o-natsizme-raznoe-23708629.html

"На Украине нацистов нет": Россия и Запад знают и помнят о нацизме разное

"На Украине нацистов нет": Россия и Запад знают и помнят о нацизме разное

У Запада и России слишком сильно разнится историческая память по отношению к нацизму.

2022-04-01T14:39+0500

2022-04-01T14:39+0500

2022-04-01T14:40+0500

колумнисты

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украина

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В Европе Великой войной называют Первую мировую, а не Вторую. Это объяснимо: сложно называть войну великой, когда ты проиграл ее за шесть часов (Дания), пять дней (Нидерланды) или полтора месяца (Франция). Конечно, подвиги движения Сопротивления никогда не будут забыты. Хотя… это у нас они никогда не будут забыты, а там — кто знает.Так вот, в Великой войне общие потери среди военных и гражданского населения суммарно для всех стран-участниц составили около 21,5 миллиона человек.При этом только на долю СССР в Великой Отечественной приходится 27 миллионов погибших. Солдат и офицеров из них — 12 миллионов. Остальные — мирные граждане.А теперь немного о наших союзниках: США — 418 тысяч погибших, Великобритания — 380 тысяч.Иными словами, это у нас "нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой". А их предки открывали второй фронт для того, чтобы успеть к столу, за которым "проклятые комми" уже начали разделывать Европу.Но даже так они внесли существенный вклад в общую победу и тысячи сохраненных жизней советских граждан. А вот то, как западные предприниматели поддерживали зарождавшийся Третий рейх и как потворствовали европейские правительства его становлению, объяснить гораздо сложнее. Конечно, помощь для СССР по ленд-лизу сыграла далеко не последнюю роль в победе над нацизмом, но ее легко объяснить фразой из одного популярного голливудского блокбастера: "Пусть друзья богатеют, враги не беднеют — посмотрим, кто кого одолеет".Всмотримся внимательнее в биографию такой иконы капитализма, как Генри Форд. Его, например, удостоили ордена Заслуг германского орла. Этим же знаком особой признательности НСДАП нацисты наградили Бенито Муссолини, Франческо Франко и Йона Антонеску. В общем, под стать компания.Украина стала операцией прикрытия для перекройки мира >>Или вспомним о том, как один из создателей экономики гитлеровской Германии Ялмар Шахт во время Нюрнбергского процесса призывал посадить на скамью подсудимых руководителей "Дженерал Моторс" и "Форд Моторс", которые внесли неоценимый вклад в постановку немецкой промышленности на военные рельсы.Советский Союз внушал Западу страх, и именно поэтому Европа и США закрывали глаза на выходки Гитлера и взращивали его как защитника от "красной чумы".С тех пор привычка отводить взгляд, когда это выгодно — поддерживать убийц, тиранов и террористов, если они "против кого надо воюют", — стала излюбленным приемом Вашингтона и Лондона.Идеально такую тактику описывают слова Франклина Рузвельта, сказанные в 1939 году в адрес никарагуанского диктатора: "Сомоса, может быть, и сукин сын, но он наш сукин сын". А теперь угадайте, кому тот открыто симпатизировал и чей портрет после объявления войны Германией — Вашингтон заставил — перевесил из гостиной в спальню.Для иллюстрации возьмем одну статью 1993 года из британской The Independent. Называется она "Антисоветский воин направляет свою армию на путь к миру". Спустя восемь лет эта тропа приведет его подчиненных за штурвалы самолетов, разрушивших здания Всемирного торгового центра 11 сентября. Да, этот репортаж посвящен бен Ладену и его роли в противостоянии войскам СССР в Афганистане. На поддержку его братьев по оружию США потратили около 40 миллиардов долларов. Такую цену Вашингтон был готов заплатить за ослабление своего оппонента в холодной войне. Вот только условия "договора" в Белом доме читали невнимательно: к сожалению, дело не ограничилось деньгами, расплачиваться за ошибки прошлого пришлось кровью.И в перечне прокси афганские боевики, руками которых Запад воюет с Россией, далеко не единственные. Туда же можно отнести радикальных исламистов на Ближнем Востоке. Теперь этот список пополнили и украинские нацбатальоны на пару с ВСУ.Методы, которыми пользуется Киев, действительно мало похожи на то, как ведут войны государства. Здесь и использование мирных граждан в качестве живого щита, и пытки военнопленных, и обстрелы гуманитарных коридоров, и неконтролируемая раздача оружия — прямо стартовый набор террористической организации.Глобализация отменяется. Запад теряет основу своего могущества >>Даже "герои прошлого", под знаменами которых сейчас выступают украинские войска, не проявляли себя как выдающиеся воины или полководцы, куда умелее они действовали в качестве террористов и карателей.Возвращаясь к проблеме различий в исторической памяти России и Запада, стоит сказать, что они вызваны не только разным опытом, но и, судя по всему, необучаемостью наших партнеров. Ведь в противном случае очень сложно объяснить накачку оружием Украины, из которой уже уехало несколько миллионов беженцев. Не нужно быть провидцем, чтобы понять, как в дальнейшем будут развиваться события: за детьми и женщинами последуют их мужья, а когда дела нацистов станут совсем плохи, побегут и они сами. Вот тогда Европа заглянет в лицо тому чудовищу, которое годами вскармливала и вооружала, едва ли ей понравится его оскал. А США продолжат наблюдать за всем этим из-за океана. Грустно только, что Брюссель, Париж и Берлин этого не понимают.Источник: РИА Новости

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