https://uz.sputniknews.ru/20220331/globalizatsiya-otmenyaetsya-zapad-teryaet-osnovu-svoego-moguschestva-23682937.html

Глобализация отменяется. Запад теряет основу своего могущества

Глобализация отменяется. Запад теряет основу своего могущества

Ставки сейчас высоки как никогда. И речь идет уже не просто о судьбе Украины, и даже не о том, что для нас на кону — сама Россия, то есть наше будущее как великой державы.

2022-03-31T17:49+0500

2022-03-31T17:49+0500

2022-03-31T17:49+0500

колумнисты

украина

запад

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Нет, речь действительно идет о судьбе мира, но не в том смысле, что он стоит на пороге ядерной войны (этого нет, как бы ни пытались играть на страхе перед апокалипсисом), а потому, что именно сейчас происходит выбор пути в будущее, определяется то, как будет развиваться человечество и какую форму примут международные отношения и мировая экономика. Вот что решается на наших глазах. И это понимают не только в России, Китае и во всем незападном мире — масштаб вызова осознают и объективные англосаксонские стратеги."Вторая эпоха глобализации стремительно уходит в прошлое. Если не сделать чего-то быстро и решительно, мир разделится на враждебные лагеря независимо от того, что происходит на Украине. И этот разделенный мир не устроит Запад".Это цитата из статьи в Bloomberg "Путин и Си разоблачили великую иллюзию капитализма". Авторы — Джон Миклетвэйт, главный редактор Bloomberg News, бывший главред The Economist, и Адриан Вулдридж, сотрудник The Economist — англо-американские аналитики с хорошим "уровнем допуска" (Миклетвэйт — участник заседаний Бильдербергского клуба), так что никакой особой пропаганды в тексте нет. Есть попытка анализа происходящего — и рецепт спасения глобализации. Почему второй? Потому что первый закончился Первой мировой войной (начавшись за полвека до нее) — а сейчас угроза глобализации сопоставима с той, что была в 1914-м. При этом говорить о "западном проекте глобализации" категорически неправильно. Глобализация на основе экономического либерализма — это чисто англосаксонский проект, отвечающий интересам именно англосаксонских элит (давно уже ставших космополитическими, наднациональными — но это отдельная тема).Почему закончилась первая глобализация? По мнению авторов Bloomberg, потому что тогдашние элиты (естественно, англосаксонские) были самодовольны и близоруки, не осознали всей реальности надвигавшегося глобального конфликта из-за возвышения Германии (естественно — чего еще ждать от английских авторов). В итоге все закончилось катастрофой и крахом первой попытки глобализации. И сейчас может произойти то же самое:"Нынешний конфликт может знаменовать собой долговременные изменения в том, как работает мировая экономика, и в том, как мы живем, как бы далеко ни находились мы от бойни в Восточной Европе. "Неизбежная" интеграция мировой экономики замедлилась, а различные Змеи в нашем раю — от этнических войн и озлобленных автократий до всеобщей ярости против богатых — ползут, куда им вздумается".Матвиенко заявила о попытках Запада расшатать и ослабить СНГ >>Миклетвэйт и Вулдридж отмечают, что глобализация подвергалась атакам последние двадцать лет — начиная с 11 сентября 2001 года, финансового кризиса 2008-го (а кто был его автором — не США ли, построившие финансово-биржевую пирамиду?) и Brexit вместе с избранием Трампа в 2016-м. Они даже признают, что "набирает обороты разделение мировой экономики на китайскую и западную ее части", что коронавирус ударил по интеграционным связям и что в целом экономическая интеграция замедлилась, а в некоторых случаях пошла вспять. Но именно Украина стала тем, что может добить глобализацию, ведь произойдет разделение единого мирового рынка на части:Запад делает все возможное, чтобы исключить Россию из мировой экономической системы: налагает санкции на олигархов, отключает российские банки от мировой финансовой системы и не дает Центральному банку России доступа к своим резервам. Ходят разговоры о том, чтобы исключить Россию из Всемирной торговой организации".Но постойте, разве не сам Запад толкает мир к этому разделению — своими безумными санкциями против России, заморозкой наших активов и угрозами ввести вторичные санкции против Китая? Да, все так — Миклетвэйт и Вулдридж не спорят с этим, но пытаются найти оправдание этой "дикости" в том, что с ее помощью можно добиться поставленных целей, то есть остановить Россию, которая и является главным врагом глобализации:"Западные политики, собиравшиеся в Брюсселе, говорят, что не намерены разрушать глобальный порядок. Вся эта экономическая дикость призвана наказать путинскую агрессию именно для того, чтобы восстановить основанную на правилах систему, которую он стремится разрушить, а вместе с ней прервать и свободный поток мировой торговли и финансов. Москва ставит Западу "газовый ультиматум": чем Россия ответила на санкции >>В идеальном мире Путин был бы свергнут — жертва собственных заблуждений и паранойи — и русский народ сместил бы клептократию в Кремле.Этот оптимистичный сценарий вернет в чувство не только Россию, но и Запад. США откажутся от трамповского изоляционизма, а Европа начнет серьезно относиться к собственной обороне. "Цивилизационные войны" по обе стороны Атлантики затихнут... Есть шанс, что это может случиться".Насколько велик этот шанс? Англичане признают, что такой же небольшой, как на "смену режима в Кремле", и при этом не обольщаются насчет способности Байдена, Джонсона, Макрона и Шольца (то есть лидеров Запада) соответствовать стоящему перед глобализацией вызову. Более того, тот же Байден говорит просто убийственные для глобализации вещи — например, о том, что "все, от палубы авианосца до стали на ограждениях шоссе, будет сделано в Америке от начала до конца".Так что сам процесс движется в прямо противоположном глобализации направлении:И вот тут Миклетвэйт и Вулдридж находят единственную возможность спасти глобализацию — и Запад. Она проста: нужно сплотиться. Но не просто так, не на словах и лозунгах, а по-настоящему, экономически — то есть, по сути, создать единую систему. Ускорить глобализацию в масштабах Запада:"Байден должен признать, что расширение экономической взаимозависимости между союзниками США является геостратегическим императивом. Он должен предложить Европе всеобъемлющее соглашение о свободной торговле, чтобы связать Запад воедино.Это может быть слегка измененная версия отвергнутого Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства, основанная на сближении нормативных требований (согласно которому продукт, который можно безопасно продавать в ЕС, можно безопасно продавать и в США — и наоборот). Он также должен присоединиться к CPTPP (Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве — объединяющее Австралию, Новую Зеландию, часть азиатских и американских государств)".От пиццы и до Украины: "это Байден виноват" >>То есть предлагаются две стадии — сначала сплотить США и Европу в единый экономический организм, а потом подключить к нему и часть Азии с Латинской Америкой. Это должно дать огромное преимущество над "автократиями" — Китаем, Россией и примкнувшими к ним странами:"Байден достаточно зрелый политик, чтобы помнить, что Соединенные Штаты выиграли последнюю холодную войну мирным путем, потому что они объединили вокруг себя весь свободный мир. Это способ выиграть мирно и следующую партию. Сложите воедино экономический потенциал свободного мира — ЕС, Северной Америки, крупнейших экономик Латинской Америки и азиатских демократий — и это может сделать больше, чем просто покончить с автократиями, это может вытянуть их к свободе".Это красивая модель — вот только совершенно нереалистичная. Ведь, по сути, она предлагает продолжение глобализации по-англосаксонски, но с исключением из нее нескольких крупных стран — в расчете на то, что со временем они сломаются и тоже примкнут к "свободному и либеральному миру". Но ведь нынешний проект глобализации сломался — и это признают сами Миклетвэйт и Вулдридж — по двум причинам: недовольство незападных стран и отсутствие согласия внутри Запада. И почему же теперь все согласятся идти в англосаксонское стойло? Потому что Россия разбирается с Украиной, а Запад в ответ взрывает "атомные бомбы" экономических санкций, подрывая основы им же выстроенной глобализации? Мягко говоря, нелогично.Понятно, что надежда умирает последней — поэтому и говорится о том, что "у нас еще есть время, чтобы сформировать совсем другое будущее: будущее, в котором западное богатство увеличится, а западные альянсы укрепятся", и утверждается, что сейчас "Запад более сплочен и решителен, чем в последние десятилетия", поэтому, по Байдену, должен "сцементировать воедино свободный мир". Вот только цемента не хватит — да и тех, кто готов встать в ряды цементируемых. Даже в рамках единого Запада шансы на интеграцию (то есть подчинение Европы англосаксам) представляются минимальными — что уж говорить про остальной мир. Да и сами США экономически почти обречены на изоляционизм, на превращение в осажденную крепость — с неясными перспективами единства внутри нее.Приведенная в начале текста цитата из статьи Миклетвэйта и Вулдриджа имеет продолжение:"Если не сделать чего-то быстро и решительно, мир разделится на враждебные лагеря, независимо от того, что происходит на Украине. И этот разделенный мир не устроит Запад. Посмотрите на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую спецоперацию России на Украине. Самые широко распиаренные цифры в результатах — то, что резолюцию не поддержали всего 40 стран (35 воздержались, а пять выступили против), зато проголосовала за 141 страна. Но ведь на эти 40 стран, включая Индию и Китай, приходится преобладающая часть населения Земли".Байден попросил Бога убрать Путина. Ответ не заставит себя ждать >>И дело тут даже не в процентах населения, а в том, что англосаксонские претензии на мировое господство, в просторечии называемые глобализацией, оказались несостоятельны. Англосаксы создали глобальную систему, невиданную в истории человечества, но в итоге надорвались, а ключевые незападные цивилизации отказываются дальше играть по их правилам. Вторая попытка глобализации по-англосаксонски провалилась — и, учитывая положение дел внутри самих стран ядра (США и Великобритании), у них точно не будет шанса на третью. Ни на третью глобализацию, ни на третью мировую войну — новый миропорядок будет строиться не по их сценарию. И не в их интересах.Источник: РИА Новости

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Петр Акопов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

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украина, запад