Танзила Нарбаева встретилась с главой парламента Азербайджана — фото
© Сенат Олий Мажлиса УзбекистанаГлава парламента Азербайджана Сахиба Гафарова и председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева
Стороны обсудили несколько вопросов, которые позволят укрепить связи между Ташкентом и Баку.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева провела переговоры с главой парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой.
Встреча прошла накануне в Ташкенте.
© Сенат Олий Мажлиса УзбекистанаПредседатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева провела переговоры с главой парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой
Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева провела переговоры с главой парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой
© Сенат Олий Мажлиса Узбекистана
Стороны обсудили взаимодействие парламентов по реализации двусторонних договоренностей на высшем уровне, в том числе по правовому обеспечению совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах.
Нарбаева и Гафарова также заявили о необходимости установления тесных контактов между профильными комитетами и комиссиями, обмене визитами парламентских делегаций.
© Сенат Олий Мажлиса УзбекистанаПредседатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева провела переговоры с главой парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой
Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева провела переговоры с главой парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой
© Сенат Олий Мажлиса Узбекистана
По итогам переговоров было подписано соглашение о сотрудничестве между законодательными органами Узбекистана и Азербайджана.
В рамках визита члены делегации Азербайджана также посетили парк "Янги Узбекистон", который открыли накануне 30-летия независимости республики.
Гостей сопровождал первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Содик Сафоев.
В парке Сахиба Гафарова возложила цветы к подножию монумента Независимости.
© Сенат Олий Мажлиса УзбекистанаСахиба Гафарова возложила цветы к подножию монумента Независимости в парке "Янги Узбекистон"
Сахиба Гафарова возложила цветы к подножию монумента Независимости в парке "Янги Узбекистон"
© Сенат Олий Мажлиса Узбекистана
Накануне председателя парламента Азербайджана также принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.