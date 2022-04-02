https://uz.sputniknews.ru/20220402/tanzila-narbaeva-vstretilas-s-glavoy-parlamenta-azerbaydjana--foto-23725844.html

Танзила Нарбаева встретилась с главой парламента Азербайджана — фото

Танзила Нарбаева встретилась с главой парламента Азербайджана — фото

Что обсудили стороны и как изменятся отношения Ташкента и Баку — читайте в материале.

2022-04-02T12:57+0500

2022-04-02T12:57+0500

2022-04-02T12:57+0500

политика

танзила нарбаева

азербайджан

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева провела переговоры с главой парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой. Встреча прошла накануне в Ташкенте. Стороны обсудили взаимодействие парламентов по реализации двусторонних договоренностей на высшем уровне, в том числе по правовому обеспечению совместных проектов в торгово-экономической, транспорт­но-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах.Нарбаева и Гафарова также заявили о необходимости установления тесных контактов между профильными комитетами и комиссиями, обмене визитами парламентских делегаций.По итогам переговоров было подписано соглашение о сотрудничестве между законодательными органами Узбекистана и Азербайджана.В рамках визита члены делегации Азербайджана также посетили парк "Янги Узбекистон", который открыли накануне 30-летия независимости республики.Гостей сопровождал первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Содик Сафоев.В парке Сахиба Гафарова возложила цветы к подножию монумента Независимости.Накануне председателя парламента Азербайджана также принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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танзила нарбаева, азербайджан