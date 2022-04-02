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Танзила Нарбаева встретилась с главой парламента Азербайджана — фото
Танзила Нарбаева встретилась с главой парламента Азербайджана — фото
Что обсудили стороны и как изменятся отношения Ташкента и Баку — читайте в материале.
2022-04-02T12:57+0500
2022-04-02T12:57+0500
политика
танзила нарбаева
азербайджан
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева провела переговоры с главой парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой. Встреча прошла накануне в Ташкенте. Стороны обсудили взаимодействие парламентов по реализации двусторонних договоренностей на высшем уровне, в том числе по правовому обеспечению совместных проектов в торгово-экономической, транспорт­но-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах.Нарбаева и Гафарова также заявили о необходимости установления тесных контактов между профильными комитетами и комиссиями, обмене визитами парламентских делегаций.По итогам переговоров было подписано соглашение о сотрудничестве между законодательными органами Узбекистана и Азербайджана.В рамках визита члены делегации Азербайджана также посетили парк "Янги Узбекистон", который открыли накануне 30-летия независимости республики.Гостей сопровождал первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Содик Сафоев.В парке Сахиба Гафарова возложила цветы к подножию монумента Независимости.Накануне председателя парламента Азербайджана также принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
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танзила нарбаева, азербайджан

Танзила Нарбаева встретилась с главой парламента Азербайджана — фото

12:57 02.04.2022
© Сенат Олий Мажлиса УзбекистанаГлава парламента Азербайджана Сахиба Гафарова и председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева
Глава парламента Азербайджана Сахиба Гафарова и председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2022
© Сенат Олий Мажлиса Узбекистана
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Стороны обсудили несколько вопросов, которые позволят укрепить связи между Ташкентом и Баку.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева провела переговоры с главой парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой.
Встреча прошла накануне в Ташкенте.
© Сенат Олий Мажлиса УзбекистанаПредседатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева провела переговоры с главой парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой
Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева провела переговоры с главой парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2022
Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева провела переговоры с главой парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой
© Сенат Олий Мажлиса Узбекистана
Стороны обсудили взаимодействие парламентов по реализации двусторонних договоренностей на высшем уровне, в том числе по правовому обеспечению совместных проектов в торгово-экономической, транспорт­но-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах.
Нарбаева и Гафарова также заявили о необходимости установления тесных контактов между профильными комитетами и комиссиями, обмене визитами парламентских делегаций.
© Сенат Олий Мажлиса УзбекистанаПредседатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева провела переговоры с главой парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой
Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева провела переговоры с главой парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2022
Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева провела переговоры с главой парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой
© Сенат Олий Мажлиса Узбекистана
По итогам переговоров было подписано соглашение о сотрудничестве между законодательными органами Узбекистана и Азербайджана.
В рамках визита члены делегации Азербайджана также посетили парк "Янги Узбекистон", который открыли накануне 30-летия независимости республики.
Гостей сопровождал первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Содик Сафоев.
В парке Сахиба Гафарова возложила цветы к подножию монумента Независимости.
© Сенат Олий Мажлиса УзбекистанаСахиба Гафарова возложила цветы к подножию монумента Независимости в парке "Янги Узбекистон"
Сахиба Гафарова возложила цветы к подножию монумента Независимости в парке Янги Узбекистон - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2022
Сахиба Гафарова возложила цветы к подножию монумента Независимости в парке "Янги Узбекистон"
© Сенат Олий Мажлиса Узбекистана
Накануне председателя парламента Азербайджана также принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
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