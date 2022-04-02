https://uz.sputniknews.ru/20220402/uill-smit-pokinul-kinoakademiyu-ssha-posle-intsidenta-na-oskare--video-23731079.html
Уилл Смит покинул Киноакадемию США после инцидента на "Оскаре" — видео
Уилл Смит покинул Киноакадемию США после инцидента на "Оскаре" — видео
Актер сделал второе официальное заявление. О чем он сказал, читайте в материале.
2022-04-02T19:33+0500
2022-04-02T19:33+0500
2022-04-02T19:33+0500
в мире
уилл смит
расследование
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Актер Уилл Смит покинул Академию кинематографических искусств и наук США после инцидента на "Оскаре".Напомним: артист вышел на сцену и дал пощечину ведущему церемонии комику Крису Року. Поводом стала неудачная шутка о стрижке жены Смита — Джейды Пинкетт-Смит.Актер сперва принес свои извинения. Накануне же Уилл Смит сделал второе заявление.Свой поступок он назвал непростительным.Он заявил о готовности принять все последствия своего поведения.Американская киноакадемия уже заявила, что начала дисциплинарное разбирательство в отношении Смита.Читайте также:Драка Уилла Смита и неожиданные лауреаты: как прошел "Оскар" — фото >>
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уилл смит, расследование
Уилл Смит покинул Киноакадемию США после инцидента на "Оскаре" — видео
После скандального поступка актера Американская киноакадемия начала дисциплинарное расследование.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Актер Уилл Смит покинул Академию кинематографических искусств и наук США после инцидента на "Оскаре".
Напомним: артист вышел на сцену и дал пощечину ведущему церемонии комику Крису Року. Поводом стала неудачная шутка о стрижке жены Смита — Джейды Пинкетт-Смит.
Актер сперва принес свои извинения. Накануне же Уилл Смит сделал второе заявление.
Свой поступок он назвал непростительным.
"Я обидел самого Рока и его семью, предал доверие академии и лишил других номинантов и победителей возможности праздновать и получать поздравления за их выдающуюся работу. У меня разбито сердце", — приводит издание Deadline
заявление Смита.
Он заявил о готовности принять все последствия своего поведения.
Американская киноакадемия уже заявила, что начала дисциплинарное разбирательство в отношении Смита.