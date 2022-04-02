https://uz.sputniknews.ru/20220402/uill-smit-pokinul-kinoakademiyu-ssha-posle-intsidenta-na-oskare--video-23731079.html

Уилл Смит покинул Киноакадемию США после инцидента на "Оскаре" — видео

Уилл Смит покинул Киноакадемию США после инцидента на "Оскаре" — видео

Актер сделал второе официальное заявление. О чем он сказал, читайте в материале.

2022-04-02T19:33+0500

2022-04-02T19:33+0500

2022-04-02T19:33+0500

в мире

уилл смит

расследование

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Актер Уилл Смит покинул Академию кинематографических искусств и наук США после инцидента на "Оскаре".Напомним: артист вышел на сцену и дал пощечину ведущему церемонии комику Крису Року. Поводом стала неудачная шутка о стрижке жены Смита — Джейды Пинкетт-Смит.Актер сперва принес свои извинения. Накануне же Уилл Смит сделал второе заявление.Свой поступок он назвал непростительным.Он заявил о готовности принять все последствия своего поведения.Американская киноакадемия уже заявила, что начала дисциплинарное разбирательство в отношении Смита.Читайте также:Драка Уилла Смита и неожиданные лауреаты: как прошел "Оскар" — фото >>

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уилл смит, расследование