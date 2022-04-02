https://uz.sputniknews.ru/20220402/v-tashkente-na-period-ramadana-zakryli-neskolko-ulits--karta-23724974.html

В Ташкенте на период Рамадана закрыли несколько улиц — карта

В Ташкенте на период Рамадана закрыли несколько улиц — карта

Водителей авто призвали заранее продумывать пути объезда.

2022-04-02T15:29+0500

2022-04-02T15:29+0500

2022-04-02T15:29+0500

общество

ташкент

улица

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/12/21406640_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d01063e0622f6a95c81fa958370370e.jpg

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Ташкенте в период священного месяца Рамадан закроют ряд улиц.Они буду перекрыты ежедневно с 18.00 до 24.00 часов из-за проведения вечерних молитв.Для автомобилистов будут недоступны следующие дороги возле мечетей:Рамадан продлится до 1 мая. Ураза хайит придется на 2 мая. Ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр) выпадет в ночь с 27 на 28 апреля.Расписание поста на месяц Рамадан и размер фитр-садака на 2022 год читайте в инфографике Sputnik.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, улица