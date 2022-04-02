В Ташкенте на период Рамадана закрыли несколько улиц — карта
Водителей авто призвали заранее продумывать пути объезда.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Ташкенте в период священного месяца Рамадан закроют ряд улиц.
Они буду перекрыты ежедневно с 18.00 до 24.00 часов из-за проведения вечерних молитв.
Для автомобилистов будут недоступны следующие дороги возле мечетей:
мечеть Куддус Шариф: от улицы Янги Сергели по улице Кипчак до участка улицы Нилуфар;
мечеть Мирза Юсуф: от улицы Богишамол по улице Чингиза Айтматова до части 2-проезда Кози тарнов;
мечеть Шайх Зайниддин: от улицы Бешкайрагач по улице Кукча дарвоза до участка улицы Нурафшон;
мечеть Новза: от улицы Мукими по улице Бунёдкор до участка улицы Сеул;
мечеть Ислом ота: от улицы 5-проезд Фаргона йули по улице Фаргона йули до участка улицы Олот;
мечеть Юнусобод Октепа: от проспекта Амира Темура по улице Чинобод до участка улицы Дарвоза кент;
мечеть Фотимаи Захро: от улицы Нурафшан по улице Октепа Мажлисий, до участка улицы Катта Октепа;
мечеть Бута бува: от улицы Бунёдкор по улице Бешкурган до участка улицы 4-проезд Бешкурган;
мечеть Яккасарой: от улицы Шоты Руставели по улице Яккасарай до участка улицы Богибустон;
мечеть Усмон Бин махзун: от улицы Кушбеги по МКАД до участка улицы Чупонота.
"В зависимости от ситуации, при большом наплыве верующих, возможно временное закрытие других улиц, прилегающих к мечетям", — добавили в столичном ГУВД.
Рамадан продлится до 1 мая. Ураза хайит придется на 2 мая. Ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр) выпадет в ночь с 27 на 28 апреля.
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