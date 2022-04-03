https://uz.sputniknews.ru/20220403/23747284.html
Внезапную причину развития цирроза печени назвала врач
Внезапную причину развития цирроза печени назвала врач
Цирроз печени могут спровоцировать попытки быстро сбросить вес, отметила специалист.
2022-04-03T23:00+0500
2022-04-03T23:00+0500
2022-04-03T23:00+0500
это интересно
врач
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Цирроз печени может развиться от попыток быстро похудеть, сообщила радио Sputnik врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко.По ее словам, если происходит резкое снижение веса в результате диеты или даже голодания, жир просто так не исчезает.При большой массе тела нельзя начинать худеть без предварительного медицинского обследования. Расставаться с лишними килограммами нужно под наблюдением врача. По словам Марченко, печень не пострадает, если каждый месяц сбрасывать не более четырех килограммов — потерю этого веса печень может переработать.Читайте также: Врач объяснил, нужно ли заставлять себя есть во время болезни
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MIA „Rosiya Segodnya“
врач
Внезапную причину развития цирроза печени назвала врач
Цирроз печени могут спровоцировать попытки быстро сбросить вес, отметила специалист.
Цирроз печени может развиться от попыток быстро похудеть, сообщила радио Sputnik
врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко.
По ее словам, если происходит резкое снижение веса в результате диеты или даже голодания, жир просто так не исчезает.
"Он из всех клеток организма попадает в печень, через которую должен пройти. При резком снижении веса жир начинает накапливаться в печени и не успевает из нее выводиться. У таких людей визуально уменьшается вес, но печень при этом страдает. Подобные изменения могут привести даже к циррозу", — объяснила гастроэнтеролог.
При большой массе тела нельзя начинать худеть без предварительного медицинского обследования. Расставаться с лишними килограммами нужно под наблюдением врача. По словам Марченко, печень не пострадает, если каждый месяц сбрасывать не более четырех килограммов — потерю этого веса печень может переработать.