https://uz.sputniknews.ru/20220403/23747284.html

Внезапную причину развития цирроза печени назвала врач

Внезапную причину развития цирроза печени назвала врач

Цирроз печени могут спровоцировать попытки быстро сбросить вес, отметила специалист.

2022-04-03T23:00+0500

2022-04-03T23:00+0500

2022-04-03T23:00+0500

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врач

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Цирроз печени может развиться от попыток быстро похудеть, сообщила радио Sputnik врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко.По ее словам, если происходит резкое снижение веса в результате диеты или даже голодания, жир просто так не исчезает.При большой массе тела нельзя начинать худеть без предварительного медицинского обследования. Расставаться с лишними килограммами нужно под наблюдением врача. По словам Марченко, печень не пострадает, если каждый месяц сбрасывать не более четырех килограммов — потерю этого веса печень может переработать.Читайте также: Врач объяснил, нужно ли заставлять себя есть во время болезни

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врач