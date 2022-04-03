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Внезапную причину развития цирроза печени назвала врач
Внезапную причину развития цирроза печени назвала врач
Цирроз печени могут спровоцировать попытки быстро сбросить вес, отметила специалист.
2022-04-03T23:00+0500
2022-04-03T23:00+0500
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врач
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Цирроз печени может развиться от попыток быстро похудеть, сообщила радио Sputnik врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко.По ее словам, если происходит резкое снижение веса в результате диеты или даже голодания, жир просто так не исчезает.При большой массе тела нельзя начинать худеть без предварительного медицинского обследования. Расставаться с лишними килограммами нужно под наблюдением врача. По словам Марченко, печень не пострадает, если каждый месяц сбрасывать не более четырех килограммов — потерю этого веса печень может переработать.Читайте также: Врач объяснил, нужно ли заставлять себя есть во время болезни
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Внезапную причину развития цирроза печени назвала врач

23:00 03.04.2022
© Sputnik / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкРабота областной клинической больницы
Работа областной клинической больницы - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.04.2022
© Sputnik / Кирилл Шипицин
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Цирроз печени могут спровоцировать попытки быстро сбросить вес, отметила специалист.
Цирроз печени может развиться от попыток быстро похудеть, сообщила радио Sputnik врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко.
По ее словам, если происходит резкое снижение веса в результате диеты или даже голодания, жир просто так не исчезает.
"Он из всех клеток организма попадает в печень, через которую должен пройти. При резком снижении веса жир начинает накапливаться в печени и не успевает из нее выводиться. У таких людей визуально уменьшается вес, но печень при этом страдает. Подобные изменения могут привести даже к циррозу", — объяснила гастроэнтеролог.
При большой массе тела нельзя начинать худеть без предварительного медицинского обследования. Расставаться с лишними килограммами нужно под наблюдением врача. По словам Марченко, печень не пострадает, если каждый месяц сбрасывать не более четырех килограммов — потерю этого веса печень может переработать.
Читайте также: Врач объяснил, нужно ли заставлять себя есть во время болезни
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