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Импорт автомобилей за год вырос почти в шесть раз
Импорт автомобилей за год вырос почти в шесть раз
За первые два месяца текущего года в Узбекистан завезли около шести тысяч легковых автомобилей.
2022-04-03T19:13+0500
2022-04-03T19:13+0500
2022-04-03T19:26+0500
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импорт
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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В январе-феврале 2022 года Узбекистан импортировал 5948 легковых автомобилей, сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике.По данным Госкомстатата, импорт легковых автомобилей увеличился на 4 873 единицы или почти в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Автомобили импортировали из 18 зарубежных стран на общую сумму $124,5 млн. Кроме того, Узбекистан импортировал 228 электромобилей из шести стран на общую сумму $5,9 млн.Ранее мы сообщали, что импортеры и пользователи электромобилей получили целый ряд льгот по налогам и выплатам.Читайте также: Более 200 электромобилей импортировали за два месяца
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автомобили, импорт
Импорт автомобилей за год вырос почти в шесть раз
19:13 03.04.2022 (обновлено: 19:26 03.04.2022)
За первые два месяца текущего года в Узбекистан завезли около шести тысяч легковых автомобилей.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik.
В январе-феврале 2022 года Узбекистан импортировал 5948 легковых автомобилей, сообщает пресс-служба
Государственного комитета по статистике.
По данным Госкомстатата, импорт легковых автомобилей увеличился на 4 873 единицы или почти в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Автомобили импортировали из 18 зарубежных стран на общую сумму $124,5 млн. Кроме того, Узбекистан импортировал 228 электромобилей из шести стран на общую сумму $5,9 млн.
Ранее мы сообщали, что импортеры и пользователи электромобилей получили целый ряд льгот по налогам и выплатам.