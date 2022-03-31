https://uz.sputniknews.ru/20220331/v-uzbekistan-vvezli-bolee-200-elektromobiley-23686212.html

В Узбекистан ввезли более 200 электромобилей

В Узбекистан ввезли более 200 электромобилей

В Госкомстате сообщили о ввозе новой партии электрокаров в Узбекистан.

2022-03-31T18:52+0500

2022-03-31T18:52+0500

2022-03-31T18:52+0500

общество

узбекистан

электромобиль

госкомстат

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В январе — феврале 2022 года Узбекистан суммарно импортировал 228 электромобилей.Об этом сообщает пресс-служба Госкомстата.По сравнению с соответствующим периодом 2021 года импорт увеличился на 150 машин и составил в общей сумме $5.9 млн.В основном электрокары в Узбекистан были ввезены из:До этого сообщалось, что таксистов на электрокарах планируют освободить от платы за лицензию и сборов.Ранее Госкомстат опубликовал отчет, согласно которому в 2021 году Узбекистан импортировал больше всего товаров из России. По итогам 2021 года Россия вышла на первое место среди партнеров страны по импорту – российских товаров ввезено на 4,73 млрд долларов (+26,4%).Больше закуплено товаров и из других стран СНГ: Казахстана —на 2,48 млрд долларов (+37,3%), Туркменистана — на 450,6 млн долларов (+29,9%), Украины — на 419,9 млн долларов (+49,9%).Ранее стало известно, что российские и узбекские власти намерены нарастить товарооборот между странами до 10 млрд. Стороны подготовили программу сотрудничества на ближайшие четыре года. Они договорились усилить взаимодействие в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, топливно-энергетической сфере, в области образования и науки, миграции и других сферах.Читайте также:Госкомэкологии переходит на "зеленые" автомобилиКакие льготы получат импортеры электромобилей

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узбекистан, электромобиль, госкомстат