Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220403/kakie-dni-budut-vyxodnymi-v-ramazan-xayit-23743113.html
Какие дни будут выходными в Рамазан хайит
Какие дни будут выходными в Рамазан хайит
Рамазан хайит выходные перенос выходных праздничные нерабочие дни
2022-04-03T17:14+0500
2022-04-03T17:14+0500
общество
рамазан хайит
выходные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/1c/23035894_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7f2eba5c56d9746cfcf9282f5217c9df.jpg
ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. В Узбекистане в честь Рамазан хайита объявлены дополнительные нерабочие дни. Это предусмотрено президентским указом, подписанным еще в декабре.Для работников с шестидневной рабочей неделей дополнительными нерабочими днями будут 4 и 5 мая, а для сотрудников с пятидневной рабочей неделе выходной 7 мая переносится на 4 мая.Нерабочим будет и сам праздник, который в этом году выпадает на 2 мая.Таким образом, узбекистанцы смогут отдохнуть 2, 3 и 4 мая. Если же будет введен еще один нерабочий день, жители республики будут отдыхать четыре дня, со 2 по 5 мая включительно.Читайте также: Расписание поста на месяц Рамадан и размер фитр-садака на 2022 год
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/1c/23035894_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_174fd6db5a303e36ef59182d8e5f02c2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
рамазан хайит, выходные

Какие дни будут выходными в Рамазан хайит

17:14 03.04.2022
© pexels.com/Towfiqu barbhuiyaКалендарь 2022
Календарь 2022 - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.04.2022
© pexels.com/Towfiqu barbhuiya
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В дни празднования Рамазан хайита узбекистанцы отдохнут три или четыре дня подряд.
ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. В Узбекистане в честь Рамазан хайита объявлены дополнительные нерабочие дни. Это предусмотрено президентским указом, подписанным еще в декабре.
© SputnikВыходные на Рамазан хайит
Выходные на Рамазан хайит - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.04.2022
Выходные на Рамазан хайит
© Sputnik
Для работников с шестидневной рабочей неделей дополнительными нерабочими днями будут 4 и 5 мая, а для сотрудников с пятидневной рабочей неделе выходной 7 мая переносится на 4 мая.
Нерабочим будет и сам праздник, который в этом году выпадает на 2 мая.
Таким образом, узбекистанцы смогут отдохнуть 2, 3 и 4 мая. Если же будет введен еще один нерабочий день, жители республики будут отдыхать четыре дня, со 2 по 5 мая включительно.
Читайте также: Расписание поста на месяц Рамадан и размер фитр-садака на 2022 год
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0