https://uz.sputniknews.ru/20220403/kakie-dni-budut-vyxodnymi-v-ramazan-xayit-23743113.html

Какие дни будут выходными в Рамазан хайит

Какие дни будут выходными в Рамазан хайит

Рамазан хайит выходные перенос выходных праздничные нерабочие дни

2022-04-03T17:14+0500

2022-04-03T17:14+0500

2022-04-03T17:14+0500

общество

рамазан хайит

выходные

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ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. В Узбекистане в честь Рамазан хайита объявлены дополнительные нерабочие дни. Это предусмотрено президентским указом, подписанным еще в декабре.Для работников с шестидневной рабочей неделей дополнительными нерабочими днями будут 4 и 5 мая, а для сотрудников с пятидневной рабочей неделе выходной 7 мая переносится на 4 мая.Нерабочим будет и сам праздник, который в этом году выпадает на 2 мая.Таким образом, узбекистанцы смогут отдохнуть 2, 3 и 4 мая. Если же будет введен еще один нерабочий день, жители республики будут отдыхать четыре дня, со 2 по 5 мая включительно.Читайте также: Расписание поста на месяц Рамадан и размер фитр-садака на 2022 год

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рамазан хайит, выходные