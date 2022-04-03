https://uz.sputniknews.ru/20220403/kakie-dni-budut-vyxodnymi-v-ramazan-xayit-23743113.html
Какие дни будут выходными в Рамазан хайит
Какие дни будут выходными в Рамазан хайит
Рамазан хайит выходные перенос выходных праздничные нерабочие дни
2022-04-03T17:14+0500
2022-04-03T17:14+0500
2022-04-03T17:14+0500
общество
рамазан хайит
выходные
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ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. В Узбекистане в честь Рамазан хайита объявлены дополнительные нерабочие дни. Это предусмотрено президентским указом, подписанным еще в декабре.Для работников с шестидневной рабочей неделей дополнительными нерабочими днями будут 4 и 5 мая, а для сотрудников с пятидневной рабочей неделе выходной 7 мая переносится на 4 мая.Нерабочим будет и сам праздник, который в этом году выпадает на 2 мая.Таким образом, узбекистанцы смогут отдохнуть 2, 3 и 4 мая. Если же будет введен еще один нерабочий день, жители республики будут отдыхать четыре дня, со 2 по 5 мая включительно.Читайте также: Расписание поста на месяц Рамадан и размер фитр-садака на 2022 год
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рамазан хайит, выходные
Какие дни будут выходными в Рамазан хайит
В дни празднования Рамазан хайита узбекистанцы отдохнут три или четыре дня подряд.
ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik
. В Узбекистане в честь Рамазан хайита объявлены дополнительные нерабочие дни. Это предусмотрено президентским указом
, подписанным еще в декабре.
Для работников с шестидневной рабочей неделей дополнительными нерабочими днями будут 4 и 5 мая, а для сотрудников с пятидневной рабочей неделе выходной 7 мая переносится на 4 мая.
Нерабочим будет и сам праздник, который в этом году выпадает на 2 мая.
Таким образом, узбекистанцы смогут отдохнуть 2, 3 и 4 мая. Если же будет введен еще один нерабочий день, жители республики будут отдыхать четыре дня, со 2 по 5 мая включительно.