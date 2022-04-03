https://uz.sputniknews.ru/20220403/minoborony-kadry-iz-buchi--postanovka-dlya-zapadnyx-smi-23747729.html

Минобороны: Кадры из Бучи – постановка для западных СМИ

Минобороны: Кадры из Бучи – постановка для западных СМИ

Российское военное ведомство назвало кадры, представленные украинскими властями, очередной провокацией.

2022-04-03T20:54+0500

2022-04-03T20:54+0500

2022-04-03T20:54+0500

специальная военная операция россии в донбассе

министерство обороны россии

украина

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ТАШКЕНТ 3 апр — Sputnik. Представители Министерства обороны России назвали очередной провокацией видеоматериалы, представленные украинскими властями и якобы подтверждающие "преступления" российских войск в Буче, сообщает РИА Новости.По данным российских военных, за все время нахождения пункта под контролем россиян ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Как отметили в ведомстве, все подразделения покинули город еще 30 марта — на следующий день после переговоров представителей Москвы и Киева в Стамбуле.При внимательном просмотре видеоматериалов заметно, что все тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах на них — несвернувшаяся кровь."Все это неопровержимо подтверждает, что фотографии и видеокадры из Бучи - очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах", — заявили в Минобороны.Как напомнили в министерстве, российские военные доставили в Киевскую область 452 тонны гуманитарной помощи и не запрещала мирным гражданам передвигаться по городу и пользоваться мобильной связью, а южные окраины города постоянно обстреливают силы ВСУ.В середине февраля ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также: Украинские националисты ограбили дальнобойщиков из Узбекистана — видео

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министерство обороны россии, украина