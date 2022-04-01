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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220401/ukrainskie-natsionalisty-ograbili-dalnoboyschikov-iz-uzbekistana---video-23704120.html
Украинские националисты ограбили дальнобойщиков из Узбекистана - видео
Украинские националисты ограбили дальнобойщиков из Узбекистана - видео
В Мариуполе националисты из батальона Азов 23 дня держали в плену граждан Узбекистана.
2022-04-01T12:57+0500
2022-04-01T12:58+0500
специальная военная операция россии в донбассе
узбекистан
украина
пленные
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Мариуполе боевики украинского национального батальона Азов отобрали фуры у дальнобойщиков из Узбекистана. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.Водители покинули Узбекистана 13 февраля. В фурах дальнобойщиков находился цинк. На Украину, а именно в Мариуполь, узбекистанцы прибыли 23 февраля.Как рассказали сами водители в интервью журналисту Андрею Руденко, 24 февраля дальнобойщики должны были растаможить содержимое машин и разгрузить металл в Мариуполе на территории металлургического комбината имени Ильича. Однако узбекистанцам пришлось задержаться из-за заминки с разгрузкой.Затем на территорию завода пришли боевики Азова, которые отобрали две из четырех узбекистанских фур. С остальных двух машин украинские националисты сняли аккумуляторы, запчасти и слили топливо.По словам водителей, они провели на комбинате 23 дня. В плену их держали боевики. Призывы дальнобойщиков к тому, что они являются гражданами другой страны и не имеют никакое отношение ни к Украине, ни к России, успехом не увенчались.Помимо узбекистанцев на территории завода несколько дней находились также порядка 50 мирных граждан, их также удерживали силой, рассказывают пострадавшие.Позднее мужчинам удалось сбежать в сторону поселка, где они провели 9 дней. Как утверждают водители, их разыскивали украинские националисты. Позднее местные мирные жители помогли им перебраться на сторону Донецкой народной республики.Там их встретили военные ДНР республики и проводили узбекистанцев в безопасное место.В скором времени дальнобойщики отправятся домой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Читайте также:
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узбекистан, украина, пленные

Украинские националисты ограбили дальнобойщиков из Узбекистана - видео

12:57 01.04.2022 (обновлено: 12:58 01.04.2022)
© Sputnik / Владимир Корнев / Перейти в фотобанкГрузовики на границе
Грузовики на границе - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2022
© Sputnik / Владимир Корнев
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В Мариуполе националисты из батальона Азов 23 дня держали в плену граждан Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Мариуполе боевики украинского национального батальона Азов отобрали фуры у дальнобойщиков из Узбекистана. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.
Водители покинули Узбекистана 13 февраля. В фурах дальнобойщиков находился цинк. На Украину, а именно в Мариуполь, узбекистанцы прибыли 23 февраля.
Как рассказали сами водители в интервью журналисту Андрею Руденко, 24 февраля дальнобойщики должны были растаможить содержимое машин и разгрузить металл в Мариуполе на территории металлургического комбината имени Ильича. Однако узбекистанцам пришлось задержаться из-за заминки с разгрузкой.
Затем на территорию завода пришли боевики Азова, которые отобрали две из четырех узбекистанских фур. С остальных двух машин украинские националисты сняли аккумуляторы, запчасти и слили топливо.
По словам водителей, они провели на комбинате 23 дня. В плену их держали боевики. Призывы дальнобойщиков к тому, что они являются гражданами другой страны и не имеют никакое отношение ни к Украине, ни к России, успехом не увенчались.
Помимо узбекистанцев на территории завода несколько дней находились также порядка 50 мирных граждан, их также удерживали силой, рассказывают пострадавшие.
Позднее мужчинам удалось сбежать в сторону поселка, где они провели 9 дней. Как утверждают водители, их разыскивали украинские националисты. Позднее местные мирные жители помогли им перебраться на сторону Донецкой народной республики.
Там их встретили военные ДНР республики и проводили узбекистанцев в безопасное место.В скором времени дальнобойщики отправятся домой.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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