https://uz.sputniknews.ru/20220403/prostoy-i-vkusnyy-bananovyy-xleb-22304957.html
Что приготовить на завтрак: банановый хлеб
Что приготовить на завтрак: банановый хлеб
Куда девать перезревшие бананы? Лучший способ их использовать – порадовать семью горячим банановым хлебом. Это лакомство очень популярно на западе. Уверены: ваши домочадцы тоже оценят его по достоинству!
2022-04-03T08:00+0500
2022-04-03T08:00+0500
2022-04-02T18:07+0500
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рецепт
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Он идеален для завтрака и для вечернего чая, его можно давать с собой в школу или брать на прогулку. Предлагаем вам простой и вкусный рецепт бананового хлеба от известного британского кондитера Мэри Бэрри.Ингредиенты:ПриготовлениеРазогрейте духовку до 160 градусов, форму для выпечки смажьте маслом и выстелите пергаментом.Разомните банан вилкой. Добавьте все остальные ингредиенты и взбивайте до однородности.Вылейте в форму, выпекайте 40—45 минут до золотистого цвета.Охладите 10 минут, затем выньте из формы и удалите пергамент.По желанию можно добавить в тесто орехи или кусочки шоколада, верх украсить растопленным шоколадом или глазурью.Читайте также:Рецепт сливового крамбла
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
рецепт
Что приготовить на завтрак: банановый хлеб
Куда девать перезревшие бананы? Лучший способ их использовать — порадовать семью горячим банановым хлебом. Это лакомство очень популярно на западе. Уверены: ваши домочадцы тоже оценят его по достоинству!
Он идеален для завтрака и для вечернего чая, его можно давать с собой в школу или брать на прогулку. Предлагаем вам простой и вкусный рецепт бананового хлеба от известного британского кондитера Мэри Бэрри.
Ингредиенты:
50 г размягченного сливочного масла;
Приготовление
Разогрейте духовку до 160 градусов, форму для выпечки смажьте маслом и выстелите пергаментом.
Разомните банан вилкой. Добавьте все остальные ингредиенты и взбивайте до однородности.
Вылейте в форму, выпекайте 40—45 минут до золотистого цвета.
Охладите 10 минут, затем выньте из формы и удалите пергамент.
По желанию можно добавить в тесто орехи или кусочки шоколада, верх украсить растопленным шоколадом или глазурью.