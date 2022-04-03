Сколько земли захвачено в Узбекистане за 2021 года
13:35 03.04.2022 (обновлено: 13:59 03.04.2022)
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Кадастровое агентство выявило более 19 тысяч случаев самовольного захвата земельных участков
ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Кадастрове агентство Узбекистана за 2021 год выявило более 19 тысяч случаев самозахвата земель. Об этом на брифинге в АИМК сообщил руководитель информационной службы агентства Неъмат Атамуратов.
По его словам. в 2021 году агентство зафиксировало 19 162 случаев самовольного захвата земельных участков общей площадью 3 866 га. В частности:
в 9849 случаях – земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью 3 277 га,
в 8 637 случаях – земли населенных пунктов площадью 542 га,
в 68 случаях – земельные участки, предназначенные для промышленности, транспорта, связи, обороны и др. площадью 3,2 га,
в 35 случаях – земли лесного фонда площадью 4 га,
в 99 случаях – земли водного фонда площадью 10,5 га
в 472 случаях – резервные земли площадью 29,2 га.
На основании письменных предписаний, выданных кадастровыми органами, в 9 682 случаях граждане добровольно устранили нарушения.
В 7 049 же кадастровым органам пришлось подавать иски в суд о возврате самовольно захваченных 9 480 земельных участков площадью 2 166 га и сносе построенных на них зданий. Суды удовлетворили 1 940 исков (на 286,7 га), решения судов направили на принудительное исполнение.
В органы прокуратуры поступили 1111 материалов по нарушениям с признаками преступления.
В целях автоматизации земельно-кадастрового контроля и предотвращения коррупции агентство запустило автоматизированную информационную систему "Э-ер назорат", осуществляющую контроль за выявлением и устранением земельных нарушений до момента их устранения.
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