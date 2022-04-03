https://uz.sputniknews.ru/20220403/skolko-zemli-zaxvacheno-v-uzbekistane-za-2021-goda-23739727.html

Сколько земли захвачено в Узбекистане за 2021 года

Сколько земли захвачено в Узбекистане за 2021 года

Кадастровое агентство выявило более 19 тысяч случаев самовольного захвата земельных участков

2022-04-03T13:35+0500

2022-04-03T13:35+0500

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общество

земля

захват

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ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Кадастрове агентство Узбекистана за 2021 год выявило более 19 тысяч случаев самозахвата земель. Об этом на брифинге в АИМК сообщил руководитель информационной службы агентства Неъмат Атамуратов.По его словам. в 2021 году агентство зафиксировало 19 162 случаев самовольного захвата земельных участков общей площадью 3 866 га. В частности:На основании письменных предписаний, выданных кадастровыми органами, в 9 682 случаях граждане добровольно устранили нарушения.В 7 049 же кадастровым органам пришлось подавать иски в суд о возврате самовольно захваченных 9 480 земельных участков площадью 2 166 га и сносе построенных на них зданий. Суды удовлетворили 1 940 исков (на 286,7 га), решения судов направили на принудительное исполнение.В органы прокуратуры поступили 1111 материалов по нарушениям с признаками преступления.В целях автоматизации земельно-кадастрового контроля и предотвращения коррупции агентство запустило автоматизированную информационную систему "Э-ер назорат", осуществляющую контроль за выявлением и устранением земельных нарушений до момента их устранения.Читайте также: Самовольную застройку "засекут" из космоса

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земля, захват